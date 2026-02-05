Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 10:00:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 62 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 10:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 102 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 10:30:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 104 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 11:00:00 πμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. 105 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ 61 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 141 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ απο κάθετο: Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 143 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 95 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 100 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 142 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 144 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 119 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 1:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 76 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 1:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 77 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 2:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΑΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 342 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 2:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΩΡΙΑ - ΠΟΝΤΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 47 Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 3:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΔΗΜ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΕΔΡΩΝ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ 1556 Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΣΩΝ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΩΣ ΚΑΒΑΦΗ. 99 Κατασκευές

5/2/2026 8:30:00 πμ 5/2/2026 4:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ 85 Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ 5/2/2026 1:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, ΜΟΣΧΟΠΌΛΕΩΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΕΩΣ ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΥΚΑΒΥΤΤΟΥ, ΠΑΜΙΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΚΟΝΙΚΗ Ι.ΑΛΕΠΟΥ, ΜΕΣΗΝΝΗΣ. 104 Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ 5/2/2026 1:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΚΥΝΗΓΩΝ, ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ Γ.ΛΥΡΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 106 Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ζ.ΠΗΓΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΦΡΥΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. 64 Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 100 Κατασκευές

5/2/2026 11:00:00 πμ 5/2/2026 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ 105 Κατασκευές

5/2/2026 11:00:00 πμ 5/2/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟ 9 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΝΟ 22 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 96 Κατασκευές

5/2/2026 12:00:00 μμ 5/2/2026 5:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 343 Λειτουργία

5/2/2026 12:30:00 μμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΙΣΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ 118 Λειτουργία

5/2/2026 12:30:00 μμ 5/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ απο κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ έως κάθετο: ΙΑΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΒΙΝΕ απο κάθετο: ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ έως κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ από: 12:30 μμ έως: 02:00 μμ 151 Λειτουργία