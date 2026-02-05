Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 10:00:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

62

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

102

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 10:30:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

104

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

105

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ 61 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

141

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ απο κάθετο: Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

143

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

95

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

100

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

142

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

144

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

119

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

76

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

77

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΑΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

342

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 2:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΩΡΙΑ - ΠΟΝΤΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΜΑΡΝΗ - ΚΑΛΑΜΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ

47

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 3:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΔΗΜ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΕΔΡΩΝ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1556

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 3:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΔΗΜ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΕΔΡΩΝ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1556

Λειτουργία

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΣΩΝ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

5/2/2026 8:00:00 πμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΩΣ ΚΑΒΑΦΗ.

99

Κατασκευές

5/2/2026 8:30:00 πμ

5/2/2026 4:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ

85

Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ

5/2/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, ΜΟΣΧΟΠΌΛΕΩΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΕΩΣ ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΥΚΑΒΥΤΤΟΥ, ΠΑΜΙΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΚΟΝΙΚΗ Ι.ΑΛΕΠΟΥ, ΜΕΣΗΝΝΗΣ.

104

Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ

5/2/2026 1:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΚΥΝΗΓΩΝ, ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ Γ.ΛΥΡΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

106

Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ζ.ΠΗΓΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΦΡΥΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.

64

Κατασκευές

5/2/2026 10:00:00 πμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

100

Κατασκευές

5/2/2026 11:00:00 πμ

5/2/2026 1:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

105

Κατασκευές

5/2/2026 11:00:00 πμ

5/2/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟ 9 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΝΟ 22 έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

96

Κατασκευές

5/2/2026 12:00:00 μμ

5/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

343

Λειτουργία

5/2/2026 12:30:00 μμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΣΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

118

Λειτουργία

5/2/2026 12:30:00 μμ

5/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ απο κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ έως κάθετο: ΙΑΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΒΙΝΕ απο κάθετο: ΒΛ. ΜΠΕΝΣΗ έως κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ από: 12:30 μμ έως: 02:00 μμ

151

Λειτουργία

5/2/2026 1:00:00 μμ

5/2/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΣΣΕΛΙΓΚ απο κάθετο: ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ έως κάθετο: ΛΕΟΝΤΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

106

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Το μεσημέρι δύσκολες ώρες στην Αττική

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δεμένα τα πλοία στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένη στο νοσοκομείο έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι

08:30ΥΓΕΙΑ

Γιούλη Αργυρακοπούλου: Ο διαβήτης φέρει μια ευθύνη αλλά δεν είναι όλη μας η ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού στην Πατρών - Πύργου

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στα Βόρεια προάστια

08:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς έγινε το άγριο έγκλημα στα Μέγαρα: Τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι, τον μαχαίρωσε με φαλτσέτα στον λαιμό

08:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικογένεια αγροτών έσωσε νεογέννητο μοσχαράκι από τον παγετό - Φωτογραφία

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε άνδρα για κακοποίηση 459 παιδιών

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Baidu Apollo RT6: Ρόμπο-ταξί στην Κίνα σε τιμή ευκαιρίας

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικός Τύπος για το ναυάγιο της Χίου: «Η ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε σκάφος μεταναστών»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για το Iράν: Σήμερα στο Ομάν οι κρίσιμες συνομιλίες - Διαφωνίες για την ατζέντα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Πώς δεν θα χάσετε την έκπτωση έως 20% - Τα 7 σημεία SOS

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε η παραλιακή Αργοστολίου, «βυθίστηκε» στο σκοτάδι η πόλη

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Μένουν λιγότερες μέρες στην Ελλάδα, αλλά ξοδεύουν περισσότερα – Νέα μελέτη

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήγαν να ξαφρίσουν ηλικιωμένη και έπεσαν πάνω στον αστυνομικό γιο της - Βίντεο ντοκουμέντο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, λασποβροχές και σκόνη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Ανατροπή στις προβλέψεις - Τι εκτιμάει σεισμολόγος

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε η παραλιακή Αργοστολίου, «βυθίστηκε» στο σκοτάδι η πόλη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μελέτες χωρίς αυτοψία - Τι ισχυρίζεται ο μηχανικός για το υπόγειο «φάντασμα»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

08:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς έγινε το άγριο έγκλημα στα Μέγαρα: Τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι, τον μαχαίρωσε με φαλτσέτα στον λαιμό

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Πώς δεν θα χάσετε την έκπτωση έως 20% - Τα 7 σημεία SOS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ