Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στον Σκαραμαγκά: Προβλήματα στην Αθηνών - Κορίνθου
Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται από τη λίμνη Κουμουνδούρου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, προκάλεσε η σύγκρουση ενός λεωφορείου με ΙΧ αυτοκίνητο, το βράδυ της Πέμπτης.
Η δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται από το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στην περιοχή του Σκαραμαγκά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητές ανασυνθέτουν αρώματα της αρχαιότητας
23:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας
23:21 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πόλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση
23:13 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών
22:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κροάτης δημοσιογράφος: «Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς»
06:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ