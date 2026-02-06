Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν την Τσικνοπέμπτη οι εργαζόμενοι διανομείς στην efood, έπειτα από απόφαση του Σωματείου της Αττικής, στην οποία θα συμμετάσχουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και του Βόλου.

Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης, στις 11 το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, οι διανομείς θα πραγματοποιήσουν μοτοπορεία από το KFC Αμπελοκήπων (Κηφισίας και Αλεξάνδρας) με τελικό προορισμό τα γραφεία της efood.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην efood έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση διεκδικώντας:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ).

με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ). Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα , αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers.

, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers. Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς.

Κάλεσμα για στήριξη και από άλλους διανομείς

Η απόφαση έχει ληφθεί από το Σωματείο εργαζομένων της efood και προς το παρόν δεν έχουν λάβει παρόμοιες αποφάσεις ούτε η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, ούτε το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Τροφίμων Αττικής.

Εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων οργάνων, ωστόσο, που μίλησαν στο Newsbomb.gr, ανέφεραν ότι όποιος αυτοαπασχολούμενος διανομέας θέλει μπορεί να συμμετάσχει στην απεργία, ενώ μπορεί και να στηρίξει την πρωινή κινητοποίηση της Τετάρτης με την παρουσία του.

Διαβάστε επίσης