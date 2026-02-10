Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας, Βενιζέλου – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα
Αυξημένη κίνηση και το πρωί της Τρίτης (10/02) στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Το Λεκανοπέδιο «ασφυκτιά» και σήμερα (10/02), με τον Κηφισό, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και άλλους κεντρικούς δρόμους να είναι ανά τμήματα στο «κόκκινο».
Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας, τη Μεσογείων και την Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της Καισαριανής (Αλίμου Κατεχάκη).
