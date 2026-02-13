Τρίκαλα: Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στα ΚΤΕΛ

Στη σύλληψη ενός 40χρονου Αλβανού, ο οποίος είχε αποδράσει από τις φυλακές Τρικάλων το 2018, μη επιστρέφοντας από άδεια που του είχε χορηγηθεί, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ο 40χρονος, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κ.α., εντοπίστηκε στα ΚΤΕΛ Τρικάλων κι ενώ μετεβιβάζονταν σε λεωφορείο.

Του έγινε έλεγχος από άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.