Ιαπωνία: Οι αρχές κατέσχεσαν κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν τον καπετάνιο

Οι ιαπωνικές αρχές κατέσχεσαν ένα κινεζικό αλιευτικό σκάφος, το οποίο προσπάθησε να διαφύγει όταν του δόθηκε εντολή να σταματήσει για έλεγχο, σε μια κίνηση που ενδέχεται να δυσχεράνει περαιτέρω τις εντάσεις με το Πεκίνο. Το σκάφος βρισκόταν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας ανοικτά της πόλης Ναγκασάκι.

Όλα έγιναν, όταν ο καπετάνιος του κινεζικού σκάφους έλαβε εντολή από έναν επιθεωρητή να σταματήσει για έλεγχο, αλλά δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί και να συλληφθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιαπωνικής υπηρεσίας αλιείας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, στο σκάφος επέβαιναν 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου, ο οποίος είναι 47χρονος Κινέζος υπήκοος. Τοπικές αρχές και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν το κατασχεθέν σκάφος ως «ένα αλιευτικό σκάφος υψηλής χωρητικότητας».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου, προκειμένου να αποτρέψουμε και να αποθαρρύνουμε τις παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες ξένων σκαφών».

Η Κίνα δεν έχει ακόμη αντιδράσει δημόσια στην ανακοίνωση κατάσχεσης της Ιαπωνίας.

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τόκιο - Πεκίνο

Το περιστατικό είναι το τελευταίο εδώ και εβδομάδες κλιμακούμενων εντάσεων που ξεκίνησαν μετά από σχόλια της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι – ότι μια επίθεση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει ιαπωνική στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση –δήλωση που προκάλεσε οργή στην Κίνα.

Επιμένοντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά της στη συλλογική αυτοάμυνα - ή να βοηθήσει έναν σύμμαχο - η Τακαΐτσι είπε ότι το Τόκιο έπρεπε να «προβλέψει το χειρότερο σενάριο» στο Στενό της Ταϊβάν. Τα σχόλια αυτά ώθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να παροτρύνει την Τακαΐτσι να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση σε μια διαμάχη με την Κίνα.

Η Τακαΐτσι αρνήθηκε να αποσύρει τα σχόλιά της, λέγοντας ότι η θέση της Ιαπωνίας δεν έχει αλλάξει. Το μεταπολεμικό σύνταγμα της Ιαπωνίας απαγορεύει τη χρήση βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών, αλλά μια τροπολογία του 2015 - που ψηφίστηκε όταν ο μέντορας της Τακαΐτσι, Σίνζο Άμπε, ήταν πρωθυπουργός - της επιτρέπει να ασκεί συλλογική αυτοάμυνα σε ορισμένες καταστάσεις, ακόμη και αν δεν δέχεται άμεση επίθεση.

Σε απάντηση, το Πεκίνο έχει ξεκινήσει μια σειρά από διπλωματικές και οικονομικές κινήσεις αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς απαγόρευσης εισαγωγής ιαπωνικών θαλασσινών στην Κίνα και της αποστολής στρατιωτικών σκαφών και αεροπλάνων της ακτοφυλακής στα αμφισβητούμενα ύδατα των Νήσων Σενκάκου και κοντά στα απομακρυσμένα εδάφη της Οκινάουα της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναβιώσει μια εκστρατεία που αμφισβητεί τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ιαπωνίας επί της αλυσίδας των νησιών Ριούκου, η οποία περιλαμβάνει την Οκινάουα.