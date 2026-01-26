Η Ιαπωνία αποχαιρετά τα τελευταία της πάντα - Επιστρέφουν στην Κίνα εν μέσω τεταμένων σχέσεων

Χιλιάδες επισκέπτες περίμεναν έως και τρεισήμισι ώρες σε μια ουρά έξω από τον ζωολογικό κήπο Ουένο στο Τόκιο στην Ιαπωνία την Κυριακή, για να αποχαιρετήσουν τα δύο τελευταία γιγάντια πάντα της χώρας, την Xiao Xiao και την Lei Lei, τα οποία πρόκειται να επιστρέψουν στην Κίνα την Τρίτη, εν μέσω τεταμένων σχέσεων των δύο κρατών. Οι σχέσεις Ιαπωνίας και Κίνας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη δήλωση της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι ότι η χώρα της θα εμπλακεί στρατιωτικά αν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Η αποχώρηση της Xiao Xiao και της Lei Lei από την Ιαπωνία, θα αφήσει την χώρα χωρίς πάντα για πρώτη φορά από το 1972, το έτος που οι δύο χώρες ομαλοποίησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Panda fans flocked to the Ueno Zoo in Tokyo to say goodbye to its star attractions – 4-year-old giant-panda twins Xiao Xiao and Lei Lei – who will be sent back to China https://t.co/3n6bHX1xPi pic.twitter.com/GByUF5BfgC — Reuters (@Reuters) January 25, 2026

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας χρησιμοποιεί τα γιγάντια πάντα ως ένδειξη «καλής θέλησης» προς τους διεθνείς συμμάχους και ανταγωνιστές της από την ίδρυσή της το 1949. Ωστόσο, η Κίνα διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των πάντα που δανείζει σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών που γεννιούνται στο εξωτερικό. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες υποδοχής καταβάλλουν ετήσιο τέλος περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων (843.370 ευρώ) ανά ζευγάρι πάντα.

Το γιγαντιαίο πάντα Lei Lei AP

Επισκέπτες έκλαιγαν καθώς αποχαιρετούσαν τα ζώα

Περίπου 108.000 άτομα συναγωνίστηκαν για να πάρουν ένα από τα 4.400 διαθέσιμα εισιτήρια για να δουν για τελευταία φορά τα αγαπημένα ζωάκια του ζωολογικού κήπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Φέρνω τον γιο μου εδώ από τότε που ήταν μωρό, οπότε ελπίζω να του έχει μείνει ως καλή ανάμνηση. Χαίρομαι που μπορέσαμε να έρθουμε σήμερα», είπε μια γυναίκα στο BBC. Μια άλλη γυναίκα δήλωσε ότι επισκεπτόταν τα πάντα από τότε που ήταν μωρά. «Ήταν μεγάλη χαρά για εμένα να παρακολουθώ την ανάπτυξή τους, ειδικά από τότε που ήταν τόσο μικρά», είπε.

Μερικοί επισκέπτες έκλαιγαν καθώς αποχαιρετούσαν τα ζώα.

On January 25, Ueno Zoo in Tokyo held the last public viewing of the giant pandas Xiao Xiao and Lei Lei before their return to China on January 27.



The zoo was filled with visitors, and some staff members were seen crying in sadness. After the twins depart for their homeland,… pic.twitter.com/fcmTzF4wfs — In Zhejiang (@InZhejiang) January 26, 2026

Η Xiao Xiao και η Lei Lei γεννήθηκαν το 2021 στο ζωολογικό κήπο Ουένο από τη μητέρα τους Shin Shin και τον πατέρα τους Ri Ri. Πολλά πάντα έχουν επιστραφεί στην Κίνα τα τελευταία χρόνια – μια συμφωνία δανεισμού διαρκεί συνήθως 10 χρόνια, αν και οι παρατάσεις είναι συνηθισμένες.

Ωστόσο, οι προοπτικές ενός νέου δανεισμού πάντα στην Ιαπωνία παραμένουν αβέβαιες εν μέσω της κλιμακούμενης διαμάχης των δύο κρατών.

Διαβάστε επίσης