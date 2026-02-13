Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

Απαντήσεις στο θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Σφενδάμη Πιερίας καλείται να δώσει η δικαστική έρευνα, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έλειπαν δόντια κι ένα οστό από τον νεκρό.

Ο νεκρός άνδρας, ηλικίας 48 ετών, ήταν ζωντανός όταν το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός το είχε πάει στο βενζινάδικο της περιοχής και είχε γεμίσει δύο μπιτόνια με πετρέλαιο και βενζίνη, καθώς τη χρησιμοποιούσε για τα γεωργικά του μηχανήματα. Οι Αρχές βρήκαν δύο καπάκια από τα μπιτόνια, αλλά δε βρέθηκαν τα ίδια τα μπιτόνια.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 48χρονο

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι από την απανθρακωμένη σορό έλειπαν τα δύο μπροστινά δόντια. Αμέσως ειδοποιήθηκε ιατροδικαστής, ώστε να πάει στο σημείο να κάνει νεκροψία και στη συνέχεια να παραλάβει τη σορό για τη νεκροτομή.

Σύμφωνα με το Star, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ένα ύποπτο εύρημα στο κεφάλι, μια αιμορραγική διήθηση, η οποία προκαλείται από χτύπημα. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι λείπει ένα τμήμα από τον λαιμό του άνδρα. Πρόκειται για το υοειδές οστό, το οποίο ούτε αφαιρείται, ούτε καίγεται. Εξάλλου, η ιατροδικαστής έχει καταγράψει στην έκθεσή της ότι της έκανε εντύπωση που στο σημείο δεν ήταν αντιληπτή η οσμή καυσίμου. Στην δε κοιλιά του άνδρα βρέθηκε ένα κίτρινο υγρό, το οποίο είναι άοσμο και δόθηκε για τοξικολογικές εξετάσεις.

Απαντήσεις αναμένονται κι από τον πραγματογνώμονα για το πώς προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο.