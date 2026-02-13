Κρήτη: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι - Βίντεο

Το κομμάτι του δρόμου που κατέρρευσε στο Τυμπάκι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Τυμπάκι της Κρήτης, καθώς κατέρρευσε πλήρως τμήμα της επαρχιακής οδού μεταξύ Λαγολιού και Τυμπακίου, στον δήμο Φαιστού, επιβεβαιώνοντας τις διαρκείς προειδοποιήσεις των κατοίκων για την επικινδυνότητα του δρόμου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οδόστρωμα στη γέφυρα έχει υποχωρήσει εντελώς. Η άσφαλτος έχει κοπεί κάθετα, δημιουργώντας απότομη υψομετρική διαφορά, γεγονός που καθιστά το σημείο απολύτως απροσπέλαστο.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το νερό διάβρωσε τη βάση του τεχνικού έργου, προκαλώντας την κατάρρευση του δρόμου, όπως μεταφέρει το neakriti.gr.

Και στο παρελθόν προειδοποιούσαν για μια «παγίδα» που μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη.