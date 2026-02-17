Ιστορική ημέρα για το ΕΚΠΑ: Λαμπερή εκδήλωση για την ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς πραγματοποιήθηκε την Κύπρο η εκδήλωση για την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο.

Η λαμπερή τελετή έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν εξέχοντα πρόσωπα και προσωπικότητες, πολιτικοί και Μητροπολίτες από την Ελλάδα και την Κύπρο όπου χαιρέτισαν το νέο αυτό κεφάλαιο στην ιστορία του ΕΚΠΑ που δημιουργεί ένα συμβολικό πλαίσιο ενότητας και κοινής διάστασης για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις σχέσεις των δύο λαών με επίκεντρο την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτναης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος και ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας INTIME NEWS

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή των επίσημων προσκεκλημένων από τον Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο Β’, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο και την εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας INTIME NEWS

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η ενιαία πατρίδα, ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι’ αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρύτανη καθηγητή κ. Σιάσο και στη διοίκηση του Ιδρύματος, που είχαν το θάρρος, τη διορατικότητα και την επιμονή να προχωρήσουν σ’ αυτό το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που συμβολίζει, αλλά και υποστηρίζει την ενότητα του ελληνισμού. Το Παράρτημα Κύπρου καλείται σήμερα να καταστεί σημείο αναφοράς για την πρόοδο, την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις του ελληνισμού με την Κύπρου, που χάνονται στα βάθη των αιώνων, μόνο ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές θα το καταφέρουμε».

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας INTIME NEWS

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος μεταξύ άλλων, τόνισε ότι: «Η ίδρυση και λειτουργία κυπριακού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ακαδημαϊκή και κοινωνική παράδοση από το 1837, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής θεσμικής, πολιτικής και αναπτυξιακής εποχής, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Δεσμούς που έχουν χαλυβδωθεί στην πυρά κοινὠν Αγώνων, Αξιών και Οραμάτων. Εξάλλου, πολλές γενεές Κυπρίων, ανάμεσά τους και εγώ, πήραν το φως της γνώσης σε αυτό το πνευματικό φυτώριο, το οποίο εκτός από Εκπαιδευτήριο ήταν και παραμένει φάρος φωτεινός, εστία εκπαίδευσης και λίκνο πολιτισμού, που ήταν πάντοτε, έμπρακτα και ουσιαστικά, δίπλα στους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου. Αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί αρκετοί συμπατριώτες μου, φοιτητές ή εκπαιδευτικοί, κατέκτησαν εξέχουσα θέση στην Ιστορία αυτού του Πανεπιστημίου, και τα ονόματά τους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας. Η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής».

O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης INTIME NEWS

Επόμενος χαιρετισμός ήταν αυτό του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμου Σιάσου, ο οποίος σκιαγράφησε την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του το 1837 έως την σημερινή επέκτασή του στην Κύπρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σημερινή εκδήλωση συνιστά μια ιστορική στιγμή για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την ανώτατη εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο αποτελεί ένα εμβληματικό ορόσημο, το οποίο εγγράφεται στη μακρά ιστορική πορεία του Ιδρύματός μας ως το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ίδρυμά μας μεταβαίνει σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως κορυφαίου πανεπιστημιακού θεσμού του Ελληνισμού».

Ο Γεράσιμος Σιάσος Πυρύτανης του ΕΚΠΑ INTIME NEWS

Ο κ. Πρύτανης σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε ότι «Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο δεν ξεκινά σήμερα· αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας διαδρομής αδιάλειπτης πνευματικής, επιστημονικής και εθνικής συμπόρευσης. Χάρη καταρχάς στην εκπαίδευση εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών, επί δυο αιώνες στα αμφιθέατρα του. Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του. Επόμενος στόχος, η ανάπτυξη νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες ηπείρους, η παραγωγή καινοτόμου έρευνας και η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με τα υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια της Κύπρου. Βάζοντας τα θεμέλια του κορυφαίου Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην Κύπρο, εκφράζουμε τη βεβαιότητά μας, ότι η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και για τις δύο χώρες».

Ο χαιρετισμός της υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Για ένα «νέο, φωτεινό ορόσημο στην κοινή πορεία Ελλάδας και Κύπρου», έκανε λόγο, από τη μεριά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε στην εκδήλωση την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

«Σήμερα, Ελλάδα και Κύπρος, με οδηγό την Ανώτατη Εκπαίδευση, γράφουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας», είπε και προσέθεσε: «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της χώρας μας, ανοίγει τα φτερά του εκτός συνόρων και μαζί του ανοίγουν νέοι δρόμοι για φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές. Νέες ευκαιρίες γνώσης, εξωστρέφειας, καινοτομίας, δημιουργίας. Επιβεβαιώνουμε στην πράξη, ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια γίνονται πλέον κόμβοι παιδείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτουν ποιότητα, κύρος και διεθνή προοπτική».

Αναφέρθηκε, και εκείνη, στις χιλιάδες Κύπριων φοιτητών που έχουν σπουδάσει με επιτυχία στα ελληνικά πανεπιστήμια και ιδίως στο ΕΚΠΑ και τους χαρακτήρισε «πραγματικούς πρεσβευτές της ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός των συνόρων» της Ελλάδας. «Σήμερα, αυτή η "κληρονομιά" γνώσης και προσφοράς επιστρέφει στη Μεγαλόνησο, πιο δυνατή, πιο οργανωμένη, πιο στρατηγική», τόνισε.

«Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα, είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη γεωπολιτική σταθερότητα, στη συνεργασία, στην πρόοδο. Μια επένδυση στην ειρήνη και στον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής μας. Όπως έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα, ”η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για να αλλάξεις τον κόσμο”. Σήμερα λοιπόν, Ελλάδα και Κύπρος επιλέγουν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τη γνώση», κατέληξε η υπουργός Παιδείας.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη INTIME NEWS

Ο χαιρετισμός του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου

Στη διακεκριμένη θέση που διατηρεί σε διεθνές επίπεδο το ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β΄ και τόνισε ότι η επέκταση στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της εξωστρέφειάς του, θα έχει πολλά οφέλη.

«Οι πιθανές ακαδημαϊκές συνεργασίες θα λειτουργήσουν ασφαλώς εποικοδομητικά και για το πανεπιστήμιο και είναι εντέλει η κοινωνία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που θα γευθεί τα πολλά οφέλη και τα επιτεύγματα», σημείωσε και προσέθεσε: «Σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον με πρωτόγνωρα γεγονότα και αχαρτογράφητα νερά σε όλα τα επίπεδα, η Παιδεία και η μόρφωση θα αποτελούν πάντα την εκ των ουκ άνευ συνθήκη για την πορεία προς το μέλλον. Οι νέοι στην Κύπρο θα έχουν στη διάθεση τους και αυτόν τον αξιόπιστο στίβο για να ασκηθούν, να επιτύχουν επιδόσεις στην έρευνα και στην καινοτομία, να ελέγξουν γόνιμα και δημιουργικά την πραγματικότητα της ζωής τους και να μεταφέρουν τη γνώση στις επόμενες γενιές, να φτάσουν σε κορυφώσεις επιστήμης και ήθους, που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’ INTIME NEWS

Ο χαιρετισμός του Αρχιεπίσκοπου της Κύπρου

Στην ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο και για τον εκτός των συνόρων του ελλαδικού κράτους ευρύτερο ελληνισμό, αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιος.

«Η παρουσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο συνιστά γεγονός όχι μόνο ακαδημαϊκής αλλά και ιστορικής βαρύτητας, το οποίο υπερβαίνει τα στενά όρια μιας εκπαιδευτικής επέκτασης και εγγράφεται στη μακρά παράδοση πνευματικών δεσμών μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του κυπριακού ελληνισμού», τόνισε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου αναφέρθηκε, επίσης, στη συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διατήρηση της εθνικής αυτοσυνειδησίας, της ελληνικής παιδείας και της πολιτισμικής συνέχειας στην κυπριακή κοινωνία. «Η ελληνική πανεπιστημιακή παιδεία λειτούργησε ως θεσμική εγγύηση της εθνικής αντοχής, ιδίως σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση αποτελούσε πεδίο ιδεολογικής και πολιτισμικής αντιπαράθεσης», σημείωσε.

«Η ελληνική Παιδεία υπήρξε διαχρονικά για τον κυπριακό ελληνισμό βασικός όρος επιβίωσης και προόδου. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία ενός ιστορικού ελληνικού Πανεπιστημίου, φορέα του καποδιστριακού οράματος, στην Κύπρο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το παρόν και το μέλλον του τόπου», επισήμανε.

O Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιος INTIME NEWS

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε βίντεο με τίτλο «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Από την ίδρυσή του το 1837 έως το 2025 και την ίδρυση του Παραρτήματος στην Κύπρο».

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη την εκδήλωση:

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης η Σοφία Ζαχαράκη, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σερβίας και Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ Djuro Macut, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Ivica Dačićο, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος, ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Zoran Gajić, Υπουργός Αθλητισμού της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, ο Γεώργιος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Επίτιμος Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο Γεώργιος Τσούνης, πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντωνίου, Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρης, Διευθυντής Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, η Παρασκευή Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Μαρία Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διοίκησης η Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Σπυρίδων Σταθούλης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ο Δημήτριος Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Αντώνιος Φιλίππης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές Χρήστος Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Αριστοτέλης Σπάνιας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσιος Σταμενίτης, Δημήτριος Κούβελας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγγελική Δεληκάρη, Σταύρος Παπασωτηρίου, Θωμαΐς Οικονόμου, Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ανδρέας Βορύλλας, Ζέττα Μ. Μακρή, Νεοκλής Κρητικός, Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Νικόλαος Βρεττός, Άγγελος Συρίγος, Ιωάννης Γιώργος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Ιωάννης Ανδριανός, Γεώργιος Στύλιος καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ, επίτιμος καθηγητής και ακαδημαϊκός Μιχαήλ Σταθόπουλος, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και επίτιμος καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και επίτιμος καθηγητής Χρήστος Κίττας, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ομότιμος καθηγητής Δημοσθένης Ασημακόπουλος, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ομότιμος καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος INTIME NEWS

Ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος INTIME NEWS

Ο Κωστής Χατζηδάκις INTIME NEWS

Ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Σοφία Ζαχαράκη Eurokinissi

Ο Αρχιεπίσκοπς Κύπρου, Γεώργιος και ο πρώη Αμερικανος Πρέσβης Γεώργιος Τσούνης Eurokinissi

Ο βουλευτής Γιάννης Οικονόμου, Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος Eurokinissi

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με την υπουργό Υγείας Νίκη Κεραμέως Eurokinissi

Ο πρώην Πρωθυπουργός καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος Eurokinissi

Παρόντες ήταν επίσης οι Πρυτάνεις καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ Ερατώ Χατζησάββα, Πρύτανης Σχολής Καλών Τεχνών, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, Πρύτανης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, η Νίκη Μαριόλη, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, ο Λουκάς Ξενοφώντος, Μορφωτικός Λειτουργός της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διομήδης Νικήτα, Διευθυντής Σπιτιού της Κύπρου, ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ., ο Υποπτέραρχος Μάριος Μπαντούβας, Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Εκπρόσωπος ΓΕΑ.

Από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης και τα μέλη του Συμβουλίου, καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης, ο ομότιμος καθηγητής Αναστάσιος Γερμενής, ο Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΚ, οι Αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, η Εκτελεστική Διευθύντρια Ελένη Βασιλοπούλου και πλήθος καθηγητών και φοιτητών.

Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι του τραπεζικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς η Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο πρώην Πρύτανης και καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ, ο Νίκος Μεγάλεμος, Πρόεδρος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας και ο Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ.