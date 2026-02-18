Η Ελληνική Ένωση Acquirers αποκτά ψηφιακή παρουσία με νέο website και σελίδα LinkedIn

Την επίσημη έναρξη της νέας ιστοσελίδας της και της παρουσίας της στο LinkedIn ανακοινώνει η Ελληνική Ένωση Acquirers (Ελληνική Ένωση Ιδρυμάτων Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ένωσης για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συστηματικής ενδυνάμωσης του θεσμικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ένα περιβάλλον ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, η ψηφιακή παρουσία της Ένωσης λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης για τις θέσεις, τις πρωτοβουλίες και τον ρόλο των Ιδρυμάτων Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών στην Ελλάδα.

Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Ένωσης Acquirers (ΕΕΑ), δήλωσε σχετικά: «Η Ελληνική Ένωση Acquirers δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων του κλάδου, με στόχο την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης, παρέχοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός διαφανούς οικοσυστήματος πληρωμών στην Ελλάδα».

Μέσα από το ψηφιακό της αποτύπωμα, η Ένωση παρέχει συγκεντρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για την αποστολή της, το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τους τομείς δραστηριότητάς της, ενώ δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας με επαγγελματίες, θεσμικούς εταίρους και την επιχειρηματική κοινότητα.

Η Ελληνική Ένωση Acquirers εκπροσωπεί συλλογικά τα Ιδρύματα Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.haacq.gr.

LinkedIn: Hellenic Association of Acquirers

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: info@haacq.gr

Σχετικά με την Ελληνική Ένωση Acquirers: Η Ελληνική Ένωση Acquirers είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που δημιουργήθηκε για να εκπροσωπεί συλλογικά τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες αποδοχής πράξεων πληρωμών (acquiring) στην Ελλάδα. Στόχος της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας και τη δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των μελών της, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του οικοσυστήματος πληρωμών.