Προειδοποίηση Τραμπ: Πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για ελέγχους ασφαλείας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να χρησιμοποιήσει πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την ασφάλεια στα αεροδρόμια, εν μέσω της παρατεταμένης αντιπαράθεσης για τον προϋπολογισμό που έχει αφήσει το μόνιμο προσωπικό ασφαλείας χωρίς μισθό.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι αν οι Δημοκρατικοί δεν υπογράψουν αμέσως συμφωνία χρηματοδότησης, «θα μετακινήσω τους λαμπρούς και πατριώτες πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια, όπου θα αναλάβουν την ασφάλεια όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί».

Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε ότι «ανυπομονώ να μετακινήσω την ICE τη Δευτέρα και τους έχω ήδη πει να “ΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ”».

Οι αναρτήσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ προσφέρθηκε να καλύψει τους μισθούς του προσωπικού ασφαλείας των αεροδρομίων των ΗΠΑ, το οποίο εργάζεται χωρίς αμοιβή από τα μέσα Φεβρουαρίου λόγω της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η διακοπή της χρηματοδότησης αναγκάζει χιλιάδες υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) — οι οποίοι ελέγχουν τους επιβάτες, τις αποσκευές και τα φορτία στα αεροδρόμια — να εργάζονται χωρίς αμοιβή, καθώς αυξάνεται η κίνηση λόγω των ανοιξιάτικων ταξιδιών.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αντιτίθενται σε οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση για το DHS έως ότου εφαρμοστούν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ICE διεξάγει επιδρομές επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, μετά από αρκετές βίαιες συγκρούσεις που προέκυψαν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Δημοκρατικοί έχουν απαιτήσει τον περιορισμό των περιπολιών, την απαγόρευση της χρήσης μάσκας και την υποχρέωση των πρακτόρων της ICE να λαμβάνουν δικαστικό ένταλμα πριν εισέλθουν σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Ενώ η ICE αποτελεί μέρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έχει καταφέρει να διατηρήσει τις δραστηριότητές της χρησιμοποιώντας κονδύλια που εγκρίθηκαν από το Κογκρέσο πέρυσι.

Ωστόσο, το προσωπικό της TSA δείχνει σημάδια πίεσης.

Περισσότεροι από 300 υπάλληλοι της TSA έχουν παραιτηθεί από την έναρξη του κλεισίματος στις 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το DHS, ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι μη προγραμματισμένες απουσίες έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Αεροδρόμια σε αρκετές πόλεις έχουν προειδοποιήσει τους επιβάτες να φτάνουν ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των μεγάλων ουρών στα σημεία ελέγχου ασφαλείας.