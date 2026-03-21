Καραλής από καρδιάς: «Έχω την αγάπη της Ελλάδας – Βράζει το αίμα μου, θέλω παγκόσμιο ρεκόρ»

Δεύτερος στον κόσμο ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 5 εκατοστά, αθλητής που μαζί με τον Ντουπλάντις είναι σα να… τρέχουν μόνοι τους. Ο Εμμανουήλ Καραλής αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το γεγονός, όπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση του τελικού στο Τορούν. Εκεί όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως είναι… πεινασμένος για ρεκόρ. Παγκόσμια, επειδή «βράζει» το αίμα του!

Αναλυτικά:

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάσκι, Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Για τον ιστορικό τελικό: «Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια».

Για την ελληνική γιορτή που στήθηκε με σημαίες και τους ήχους του Ζορμπά: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής. Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

Για τη σταθερότητα που έχει: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας».

