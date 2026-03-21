Οι επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ που θα θωρακίσουν την Αττική απέναντι στην κλιματική κρίση

Σήμερα που η κλιματική κρίση δεν είναι απειλή για τις επόμενες γενιές αλλά βιωμένη πραγματικότητα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Η παρατεταμένη ξηρασία, η άνοδος της θερμοκρασίας και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλουν μεταξύ άλλων τον ριζικό επανασχεδιασμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης των πόλεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αύριο, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την ποιότητα του νερού για τις επόμενες γενιές.

Σε αυτή την ανάγκη απαντάει η ΕΥΔΑΠ δρομολογώντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής. Στόχος, η διασφάλιση της επάρκειας και η βιώσιμη διαχείριση του νερού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος και η διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ υπό το πρίσμα της προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία αυτού του προγράμματος, αρκεί να σκεφτεί τι διαχειρίζεται καθημερινά η εταιρεία. Μιλώντας με βασικά αριθμητικά στοιχεία, το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής αποτελείται από 500 χλμ. εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χλμ. δικτύου ύδρευσης και 8.500 χλμ. δικτύου αποχέτευσης και 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού. Επεξεργάζεται δε σε καθημερινή βάση 705.000 κ.μ. λυμάτων και εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατ. πολίτες.

Αναβάθμιση και ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης

Ο πρώτος μεγάλος πυλώνας του προγράμματος αφορά στην ύδρευση, με επενδύσεις ύψους 730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο και την αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης, μία κίνηση που θα βελτιώσει την καθημερινότητα δεκάδων δήμων και γειτονιών. Έτσι, θα μειωθούν οι διαρροές και οι απώλειες νερού και θα βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου.

Η τεχνολογία αποτελεί το «κλειδί» για τη νέα εποχή των υποδομών της ΕΥΔΑΠ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου, καθώς προβλέπεται η εγκατάσταση περίπου 2 εκατ. έξυπνων μετρητών. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει άμεσα τις διαρροές, προλαμβάνοντας τη σπατάλη του νερού, να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατανάλωση αλλά και να διαχειρίζεται αποδοτικότερα το δίκτυό της.

Βελτίωση της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων

Η διαχείριση των λυμάτων παύει να θεωρείται μία γραμμική διαδικασία απόρριψης και μετατρέπεται σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, βελτιώνοντας το υδατικό ισοζύγιο της Αττικής. Με την αναβάθμιση των αντλιοστασίων και των δικτύων και τον εκσυγχρονισμό των 5 Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην παραγωγή εκροών υψηλότερης ποιότητας. Το νερό αυτό θα είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί ώστε να αξιοποιείται για άρδευση, βιομηχανικές χρήσεις, όπως και άλλες δευτερεύουσες ανάγκες.

Το «στοίχημα» της Ανατολικής Αττικής

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ αφορά στην Ανατολική Αττική, μία περιοχή του Λεκανοπεδίου η οποία για δεκαετίες δεν είχε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υποδομές. Οι επενδύσεις που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ περιλαμβάνουν την κατασκευή 3 νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και τη σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων με ένα ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως έτσι θα υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη ένταξη της περιοχής στο υδρολογικό σύστημα της Αττικής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής πάνω από 410.000 κατοίκων.

Ζώντας σε μία περίοδο αβεβαιοτήτων, η διασφάλιση της επάρκειας και της υψηλής ποιότητας του νερού αποτελεί βασικό στοιχείο για την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα έργα υποδομής και την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας από την ΕΥΔΑΠ, η Αττική θωρακίζεται απέναντι στην ξηρασία και την αστάθεια που απορρέει από την κλιματική κρίση, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο «πράσινο» και ασφαλές μέλλον.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.