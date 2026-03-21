Οι επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ που θα θωρακίσουν την Αττική απέναντι στην κλιματική κρίση

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα που η κλιματική κρίση δεν είναι απειλή για τις επόμενες γενιές αλλά βιωμένη πραγματικότητα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Η παρατεταμένη ξηρασία, η άνοδος της θερμοκρασίας και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλουν μεταξύ άλλων τον ριζικό επανασχεδιασμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης των πόλεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αύριο, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την ποιότητα του νερού για τις επόμενες γενιές.

Σε αυτή την ανάγκη απαντάει η ΕΥΔΑΠ δρομολογώντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής. Στόχος, η διασφάλιση της επάρκειας και η βιώσιμη διαχείριση του νερού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος και η διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ υπό το πρίσμα της προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία αυτού του προγράμματος, αρκεί να σκεφτεί τι διαχειρίζεται καθημερινά η εταιρεία. Μιλώντας με βασικά αριθμητικά στοιχεία, το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής αποτελείται από 500 χλμ. εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χλμ. δικτύου ύδρευσης και 8.500 χλμ. δικτύου αποχέτευσης και 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού. Επεξεργάζεται δε σε καθημερινή βάση 705.000 κ.μ. λυμάτων και εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατ. πολίτες.

Αναβάθμιση και ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης

Ο πρώτος μεγάλος πυλώνας του προγράμματος αφορά στην ύδρευση, με επενδύσεις ύψους 730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο και την αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης, μία κίνηση που θα βελτιώσει την καθημερινότητα δεκάδων δήμων και γειτονιών. Έτσι, θα μειωθούν οι διαρροές και οι απώλειες νερού και θα βελτιωθεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του δικτύου.

Η τεχνολογία αποτελεί το «κλειδί» για τη νέα εποχή των υποδομών της ΕΥΔΑΠ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου, καθώς προβλέπεται η εγκατάσταση περίπου 2 εκατ. έξυπνων μετρητών. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει άμεσα τις διαρροές, προλαμβάνοντας τη σπατάλη του νερού, να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατανάλωση αλλά και να διαχειρίζεται αποδοτικότερα το δίκτυό της.

Βελτίωση της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων

Η διαχείριση των λυμάτων παύει να θεωρείται μία γραμμική διαδικασία απόρριψης και μετατρέπεται σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, βελτιώνοντας το υδατικό ισοζύγιο της Αττικής. Με την αναβάθμιση των αντλιοστασίων και των δικτύων και τον εκσυγχρονισμό των 5 Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην παραγωγή εκροών υψηλότερης ποιότητας. Το νερό αυτό θα είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί ώστε να αξιοποιείται για άρδευση, βιομηχανικές χρήσεις, όπως και άλλες δευτερεύουσες ανάγκες.

Το «στοίχημα» της Ανατολικής Αττικής

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ αφορά στην Ανατολική Αττική, μία περιοχή του Λεκανοπεδίου η οποία για δεκαετίες δεν είχε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υποδομές. Οι επενδύσεις που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ περιλαμβάνουν την κατασκευή 3 νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και τη σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων με ένα ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως έτσι θα υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη ένταξη της περιοχής στο υδρολογικό σύστημα της Αττικής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής πάνω από 410.000 κατοίκων.

Ζώντας σε μία περίοδο αβεβαιοτήτων, η διασφάλιση της επάρκειας και της υψηλής ποιότητας του νερού αποτελεί βασικό στοιχείο για την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα έργα υποδομής και την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας από την ΕΥΔΑΠ, η Αττική θωρακίζεται απέναντι στην ξηρασία και την αστάθεια που απορρέει από την κλιματική κρίση, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο «πράσινο» και ασφαλές μέλλον.

Οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής από καρδιάς: «Έχω την αγάπη της Ελλάδας – Βράζει το αίμα του, θέλω παγκόσμιο ρεκόρ»

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Καραλή: «Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ: Πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για ελέγχους ασφαλείας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου

22:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μεσολόγγι ο Νίκος Δένδιας: Η συγκίνησή του μπροστά στον πίνακα του Ντελακρουά

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Οι επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ που θα θωρακίσουν την Αττική απέναντι στην κλιματική κρίση

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

21:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: «Ασημένιος» ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,05μ.

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Πυραυλικό χτύπημα του Ιράν στην «πυρηνική» Ντιμόνα ως αντίποινα για το Νατάνζ - Πολλοί τραυματίες

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Το Περιστέρι νίκησε τον ΠΑΟΚ, σημαντικό «διπλό» η Μύκονος στο Μαρούσι

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Επιστημονική φαντασία τα περί αμφισβήτησης του ΣΥΡΙΖΑ - Eίμαστε έτοιμοι και για πρόωρες εκλογές

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για γυναίκα στη Πάτρα: Της επιτέθηκε αγέλη σκύλων, ενώ περπατούσε

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα - Δύο τραυματίες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

19:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Πυραυλικό χτύπημα του Ιράν στην «πυρηνική» Ντιμόνα ως αντίποινα για το Νατάνζ - Πολλοί τραυματίες

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

21:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: «Ασημένιος» ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,05μ.

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

22:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μεσολόγγι ο Νίκος Δένδιας: Η συγκίνησή του μπροστά στον πίνακα του Ντελακρουά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Robert Mueller, σε ηλικία 81 ετών

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ