Τουρκία: Φονικός καυγάς δύο οικογενειών με πέτρες, μαχαίρια, ξύλα και όπλα - 3 νεκροί, 25 τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν στην τουρκική πόλη Χατάι (Aντιόχεια), μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών που ξεκίνησαν με λεκτικές διαφωνίες και κορυφώθηκαν σε πυγμαχία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πέτρες, μαχαίρια και πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο φονικός καυγάς ξέσπασε μεταξύ δύο οικογενειών κατά τη διάρκεια της γιορτής του Eid al-Fitr.

تحوّل شجار بسيط بين أطفال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا إلى مواجهة عنيفة بين عائلتين، انتهت بحصيلة ثقيلة من الضحايا، في حادثة هزّت المنطقة وأثارت حالة من الذعر بين السكان. pic.twitter.com/v2T7guSrp5 — تركيا بالعربي (@arab_turkey_com) March 21, 2026

Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο το θέμα της χρήσης όπλων στη χώρα, ενώ τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από κινητά τηλέφωνα και έχουν καταγράψει τις πρώτες στιγμές του καβγά δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να επιτίθενται ο ένας στον άλλο με πέτρες και μαχαίρια.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση, αλλά δεν απέτρεψαν θανάτους και τραυματισμούς.

Τα τρία θύματα υπέκυψαν στα τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι αρχές ασφαλείας στην πολιτεία έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, καθώς είναι πιθανό να συλλάβουν αρκετούς από τους τραυματίες μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής περίθαλψης, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία.