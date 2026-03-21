«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

Τα «λαγωνικά» του διαδικτύου δεν σταματούν να ανακαλύπτουν  σύγχρονα gadget σε ασαφείς vintage φωτογραφίες 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το διαδίκτυο προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεωριών συνωμοσίας και εικασιών, κάτι που μπορεί να πυροδοτηθεί από μία και μόνη φωτογραφία...

Όπως αυτό που συνέβη όταν ο Stuart Humphrys ανέβασε το 2018 μία φωτογραφία από τη δεκαετία του '40 εν μέσω πολέμου, όπου άνθρωποι σε μία παραλία απολάμβαναν τον ήλιο και τη θάλασσα σε περιοχή της Κορνουάλης.

Ο ίδιος δεν παρατήρησε άμεση την «παρείσακτη» φιγούρα, όμως οι χρήστες ήταν εκεί...

Ένας μυστηριώδης άνδρας, τον Σεπτέμβριο του 1943, με ένα κουρελιασμένο καφέ κοστούμι στεκόταν στο κέντρο της εικόνας, κοιτάζοντας κάτι που η ετυμηγορία των χρηστών ήταν πως επρόκειτο για ένα ... κινητό τηλέφωνο.

Τα σχόλια των χρηστών από τότε πήραν «φωτιά», όπως «Ε... Είμαι μόνο εγώ ή αυτός ο τύπος ελέγχει το τηλέφωνό του..... τη δεκαετία του 1950;» ή «Καλή ψαριά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο άντρας στο πλάνο είναι ένας τουρίστας που ταξιδεύει στο χρόνο και ελέγχει την κινητή συσκευή του»

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λαγωνικά του διαδικτύου έχουν εντοπίσει τρομακτικά σύγχρονα gadget σε ασαφείς vintage φωτογραφίες και κλιπ ταινιών.

Το 2010, ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου εντοπίστηκε σε μια παλιά ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν και χαρακτηρίστηκε ταξιδιώτης του χρόνου από τους θεατές που την είδαν.

Πριν από περισσότερα από 80 χρόνια, ο Umberto Romano δημιούργησε το «Mr Pynchon and the Setting of Springfield», που απεικονίζει μια συνάντηση του 17ου αιώνα μεταξύ ιθαγενών Αμερικανών και Άγγλων αποίκων στη Μασαχουσέτη.

Ωστόσο, φαίνεται επίσης να παρουσιάζει έναν άνδρα με γυμνό στήθος που κρατά ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο.

Το αφεντικό της Apple, Tim Cook, ομολόγησε κάποτε ότι εντόπισε ένα iPhone σε ένα αριστούργημα 347 ετών του Pieter de Hooch με τίτλο «Man Hands a Letter to a Woman in a Hall».

Ο Κουκ συνάντησε το έργο του Ολλανδού καλλιτέχνη σε μια γκαλερί του Άμστερνταμ και έμεινε έκπληκτος.

Παρατήρησε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης: «Πάντα πίστευα ότι ήξερα πότε εφευρέθηκε το iPhone, αλλά τώρα δεν είμαι πια τόσο σίγουρος».

Novibet
