Greek Basketball League: Το Περιστέρι νίκησε τον ΠΑΟΚ, σημαντικό «διπλό» η Μύκονος στο Μαρούσι

Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε 75-70 του «δικέφαλου», ενώ οι νησιώτες έφυγαν νικητές από την έδρα του Αμαρουσίου με 103-94.

Γιάννης Κουβόπουλος

Νίκη τετράδας για το Περιστέρι που επικράτησε για την 22η αγωνιστική της GBL του ΠΑΟΚ με 75-70. Με την επικράτηση αυτή η ομάδα των δυτικών προαστίων ανέβηκε στο 11-9, με τον «δικέφαλο» να έχει 11-7 πλέον.

Οι νικητές είχαν κορυφαίο τον Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν με νταμπλ νταμπλ (12 πόντοι, 13 ριμπάουντ). Ο Σι Τζέι Χάρις πρόσθεσε 15 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Άλβαρο Κάρντενας συνεισέφερε σε όλα τα στατιστικά με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από πλευράς ΠΑΟΚ, που είδε τον Κλίβελαντ Μέλβιν να τραυματίζεται, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε, ενώ οι Πάτρικ Μπέβερλι και Μπεν Μουρ σημείωσαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 7, Κάρντενας 7 (1), Βαν Τούμπεργκεν 12, Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 3, Πετράκης 2, Πέιν 9, Μουράτος, Χάρις 15 (2), Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 7.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Ταϊρί 18 (2), Περσίδης, Μπέβερλι 12 (1), Μουρ 12, Μέλβιν 10 (2), Σλαφτσάκης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος, Ντιμσά 8 (2).

Σημαντική νίκη εκτός έδρας πήρε η Μύκονος επί του Αμαρουσίου. Οι νησιώτες επικράτησαν 103-94 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ανεβαίνοντας στο 8-12, με το Μαρούσι να υποχωρεί στο 4-17.

Κορυφαίοι των νικητών, που πλησιάζουν τα πλέι οφ, οι Άπλμπι και Ρέι με 24 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ στους 20 σταμάτησε ο Χέσον. Από το Μαρούσι πάλεψαν οι Γουόκερ και Κινγκ, οι οποίοι σημείωσαν από 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 52-46, 68-77, 94-103

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 9 (3), Γουόκερ 19 (1), Σάλας 13, Καλαϊτζάκης 11 (1), ΝτεΣόουζα 8, Καρακώστας, Ρέινολντς 9 (2), Χατζηδάκης, Κινγκ 19 (3), Γουίλιαμς 4, Κουζέλογλου 2.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 24 (4), Μουρ 6, Ρέι 22 (4), Σιδηροηλίας, Χέσον 20, Καβαδάς 3, Γερομιχαλός, Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 1, Μπριγκς 11, Κάναντι 16 (2).

22η αγωνιστική Greek Basketball League

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

Προμηθέας Π.-Κολοσσός Ρ. 76-98

Άρης-Καρδίτσα 78-55

Μαρούσι-Μύκονος 94-103

Περιστέρι-ΠΑΟΚ 75-70

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

ΑΕΚ-Ηρακλής

Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

ΡΕΠΟ: Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 40 20

Παναθηναϊκός 36 20

ΑΕΚ 33 19

Περιστέρι 31 20

ΠΑΟΚ 29 18

Άρης 29 18

Μύκονος 28 20

Κολοσσός Ρ. 27 20

Ηρακλής 27 19

Προμηθέας Π. 27 20

Καρδίτσα 25 20

Mαρούσι 25 21

Πανιώνιος 24 19

