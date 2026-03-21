Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μία περίοδο μεταμόρφωσης εξαιτίας της «εισβολής» της τεχνητής νοημοσύνης, απειλώντας ανθρώπινες θέσεις εργασίας. Όμως δεν διατρέχουν όλες τον ίδιο κίνδυνο, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι μεγιστάνες της τεχνολογίας.

Ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, υποστηρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τομείς που θα παραμείνουν σχετικοί στο μέλλον: η ανάπτυξη λογισμικού, η επιστημονική έρευνα και η βιομηχανία ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, αυτοί οι τομείς θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από την ανθρώπινη κρίση, την εμπειρία και την ικανότητα για καινοτομία, πτυχές που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη καταφέρει να αναπαράγει πλήρως.

Μια πρόσφατη μελέτη της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley προειδοποιεί ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από αυτοματοποιημένα συστήματα συμβαίνει ήδη, ειδικά σε προηγμένες οικονομίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.



Η ανάπτυξη λογισμικού θα είναι ένα από τα επαγγέλματα που δεν θα εξαφανιστούν λόγω της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γκέιτς πιστεύει ότι οι προγραμματιστές λογισμικού θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητοι. Αν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να δημιουργήσουν κώδικα, εξακολουθούν να απαιτούν ανθρώπινη επίβλεψη για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους.

Οι προγραμματιστές όχι μόνο εντοπίζουν σφάλματα, αλλά και βελτιστοποιούν πολύπλοκα συστήματα και λαμβάνουν βασικές αποφάσεις στο σχεδιασμό τεχνολογικών λύσεων.

Ένας άλλος τομέας που, σύμφωνα με τον Γκέιτς, θα παραμείνει σταθερός είναι η βιολογία και η επιστημονική έρευνα.

Σε αυτόν τον τομέα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει μεγάλους όγκους δεδομένων, αλλά δεν αντικαθιστά τη διαίσθηση και την κριτική σκέψη που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων υποθέσεων.

Η δημιουργικότητα και η ικανότητα υποβολής καινοτόμων ερωτήσεων παραμένουν θεμελιώδη ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη της ιατρικής και επιστημονικής προόδου.

Ο τρίτος τομέας που επισημάνθηκε είναι ο ενεργειακός τομέας. Βιομηχανίες όπως το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν πρακτική εμπειρία και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτά τα περιβάλλοντα, όπου τα λάθη μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες, η ανθρώπινη κρίση παραμένει το κλειδί. Η διαχείριση της ζήτησης, η αντιμετώπιση κρίσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι καθήκοντα που, προς το παρόν, δεν μπορούν να ανατεθούν πλήρωςσε αλγόριθμους.

Αντίθετα, άλλες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν επαγγέλματα με υψηλότερο επίπεδο έκθεσης στην αυτοματοποίηση.

Μια έκθεση που εκπονήθηκε από τη Microsoft προσδιορίζει τους διερμηνείς και τους μεταφραστές ως τους πιο ευάλωτους, με το 98% να επικαλύπτεται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθούν ιστορικοί, μαθηματικοί και επιμελητές κειμένων, όλοι με 91%, καθώς και συγγραφείς και δημοσιογράφοι, με επίσης υψηλά επίπεδα έκθεσης.

Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν συνεπάγονται απαραίτητα την εξαφάνιση αυτών των επαγγελμάτων. Όπως εξήγησε ο ερευνητής Kieran Tomlinson, η έννοια της «έκθεσης» αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέμβει σε ορισμένες εργασίες και όχι στην πλήρη αντικατάσταση των εργαζομένων.

Η συζήτηση για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση είναι ακόμη ανοιχτή. Ενώ ορισμένοι τομείς αντιμετωπίζουν βαθιές αλλαγές, άλλοι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα συμπεράσματα του Γκέιτς υποδηλώνουν ότι το μέλλον της εργασίας δεν θα είναι ομοιόμορφο, αλλά θα εξαρτηθεί από την ισορροπία μεταξύ αυτοματισμού και ανθρώπινων δεξιοτήτων.