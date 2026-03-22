Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νίκωνος του Ιερομάρτυρος και του Αγίου Νεομάρτυρος Λουκά του Ανδριανουπολίτου.

Το ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Νίκων, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θοδωράκης, Θώδης, Θώδος, Δώρης, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα.

Ο Άγιος Λουκάς

Ο Άγιος Λουκάς, γεννήθηκε από τον Αθανάσιο και τη Δομνίτσα στην Αδριανούπολη της Θράκης. Σε ηλικία έξι χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του τον παρέδωσε σ’ έναν Ζαγοραΐο πραγματευτή, με τον όποιο εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Όταν ήταν 13 χρονών ο Λουκάς, φιλονίκησε μ’ ένα τουρκόπουλο έξω από το σπίτι του κυρίου του και το έδειρε. Αυτό το είδαν οι εκεί παρευρισκόμενοι Τούρκοι και όρμησαν με θυμό εναντίον του Χριστιανόπουλου.

Ο Λουκάς για ν’ αποφύγει την τιμωρία είπε στους Τούρκους: «Αφήστε με και ‘γώ θα τουρκέψω».

Τότε καταλάγιασε ο θυμός των Τούρκων και τον πήγαν σ’ ένα ευγενή Τούρκο, που πέτυχε τον εξισλαμισμό του.

Ελεγχόμενος όμως από τη συνείδηση του, ο Λουκάς ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου του από τη Ζαγορά, ο όποιος και προσπάθησε να τον απελευθερώσει με την επέμβαση της Ρωσικής Πρεσβείας. Αλλά η Ρωσική Πρεσβεία, για ν’ αποφύγει τυχόν ανωμαλίες, είπε ότι θα δεχόταν τον Λουκά μόνο αν αυτός διέφευγε από το σπίτι του Τούρκου αφέντη του.

Πράγματι μετά από λίγες ήμερες ο Λουκάς κατόρθωσε και απόδρασε από το σπίτι του αφέντη του και αφού, επιβιβάστηκε σε πλοίο πήγε στη Σμύρνη, και από ‘κεί στη Θήρα. Εκεί με τη συμβουλή ενός πνευματικού ήλθε στο Άγιο Όρος, όπου παρέμεινε αρκετά.

Εκεί αφού γύρισε διάφορες Σκήτες και Μονές, τελικά έκάρη μοναχός στη Μονή Σταυρονικήτα. Τον κατέλαβε όμως ό πόθος του μαρτυρίου και αναχώρησε για τη Μυτιλήνη κατά τον Μάρτιο του 1802 μ.Χ.

Λόγω κάποιου γεγονότος, η Μυτιλήνη εκείνη την εποχή βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Ο Λουκάς, με τις ευχές των Πατέρων του Αγίου Όρους, παρουσιάστηκε στον κριτή της πόλης και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Παρά τις κολακείες και τους φοβερισμούς των Τούρκων, ο Θρακιώτης μάρτυρας παρέμεινε αμετακίνητος στην πίστη και την απόφαση του να μαρτυρήσει.

Οδηγούμενος προς τον Ναζήρη, στο δρόμο συνάντησε τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης, που τον πήγαιναν στο κριτήριο, έσκυψε του φίλησε το χέρι και ζήτησε τις προσευχές του. Για την ενέργεια του αυτή, οι συνοδοί Τούρκοι τον έδειραν ανελέητα.

Μπροστά στον Ναζήρη, ο Λουκάς με ευτολμία κήρυξε τον Χριστό και κατηγόρησε τη μουσουλμανική θρησκεία. Μετά από τριήμερη προθεσμία, που εξέπνευσε χωρίς αποτέλεσμα για τους Τούρκους, ο Ναζήρης εξέδωσε καταδικαστική απόφαση.

Έτσι στις 23 Μαρτίου 1802 μ.Χ., ο Λουκάς άπαγχονίστηκε στη Μυτιλήνη και έλαβε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Το Άγιο λείψανο του παρέμεινε για τρεις μέρες στην αγχόνη, κατόπιν το έριξαν στη θάλασσα.

Yπέρ πάντων των άπ’ αιώνος εύσεβώς τελευτησάντων Χριστιανών.

Η ιδιαίτερη μέριμνα της Εκκλησίας για τους κεκοιμημένους. Μέσα στην ιδιαίτερη μέριμνά της για τους κεκοιμημένους η αγία Ορθόδοξη Εκκλησιά μας έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα της εβδομάδος γι’ αυτούς. Όπως η Κυριακή είναι η ημέρα της αναστάσεως του Κυρίου, ένα εβδομαδιαίο Πάσχα, έτσι το Σάββατο είναι η ημέρα των κεκοιμημένων, για να τους μνημονεύουμε και να έχουμε κοινωνία μαζί τους.

Σε κάθε προσευχή και ιδιαίτερα στις προσευχές του Σαββάτου ο πιστός μνημονεύει τους οικείους, συγγενείς και προσφιλείς, ακόμη και τούς εχθρούς του που έφυγαν από τον κόσμο αυτό, αλλά ζητά και τις προσευχές της Εκκλησίας γι’ αυτούς.

Στο δίπτυχο, που φέρνουμε μαζί με το πρόσφορο για τη θεία Λειτουργία, αναγράφονται τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων, τα οποία μνημονεύονται.

Διαβάστε επίσης

00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Καλαμάτας

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που μόνο λίγοι γνωρίζουν – Εσύ πόσες ξέρεις;

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Γεννήθηκε ένας από τους σπανιότερους πιθήκους στον κόσμο

23:44TRAVEL

Το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους Βρετανούς

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:34TRAVEL

Αυτός είναι ο νομός της Κρήτης που θα πρωταγωνιστήσει στην τουριστική σεζόν - Το ChatGPT απαντά

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας και γιος σε ένα καθηλωτικό ζεϊμπέκικο που καταργεί κάθε εμπόδιο

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έξυπνα» γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνουν επανάσταση στους ασθενείς με άνοια

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει νεαρός οδηγός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από την Καλλιθέα

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Νομοτελειακά, η Νέμεσις και η Τίσις κοντοζυγώνουν

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (24/3)

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει, μεγάλη πρόκληση η Ράγιο Βαγιεκάνο» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ: Το τελεσίγραφο στο Ιράν θα «λειτουργήσει πολύ καλά»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα – Ο ευχάριστος λόγος της απουσίας του Μουκουντί

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από την Καλλιθέα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που μόνο λίγοι γνωρίζουν – Εσύ πόσες ξέρεις;

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ