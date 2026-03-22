Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών και τιμάται η μνήμη της Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, και του Αγίου Βασιλείου Ιερομάρτυρα Πρεσβυτέρου Άγκυρας 

Γιορτή σήμερα - Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας
Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Βασίλειος έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη (360-363). Τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Σατουρνίνο, ότι ειρωνευόταν και κατηγορούσε τις ενέργειες του Ιουλιανού κατά της Εκκλησίας.

Τότε διατάχθηκε από τον έπαρχο να δηλώσει δημόσια άρνηση του Ιησού Χριστού. Ο πιστός Ιερέας χαμογέλασε στην απαίτηση αυτή του έπαρχου και δήλωσε ότι ή ζωή του όλη άνηκε στο Ευαγγέλιο και το Σωτήρα των ψυχών.

Όταν ο έπαρχος απείλησε ότι θα τον βασανίσει σκληρά αν δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε αυτός απάντησε: «Πώς δε, ενόμισας ότι εγώ θα ήρνούμην τον Χριστόν, αφού και ο τελευταίος εκ των πιστευόντων εις Αυτόν λαϊκών της ενορίας μου, είναι πρόθυμος να χύση το αίμα του δια την αγίαν μας πίστιν;». Ο Σατουρνίνος, τότε, τον βασάνισε και τον φυλάκισε.

Μετά από μερικές ήμερες, πέρασε από την Άγκυρα ο Ιουλιανός. Πληροφορήθηκε για τον πρεσβύτερο Βασίλειο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Άλλα διαπίστωσε ότι η πίστη του χριστιανού Ιερέα ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τότε έδωσε διαταγή και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό τρόπο.

Έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Βασίλειος, το έτος 362 μ.Χ. και έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας του Θεού.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Θείας Πίστεως

Θείου Πνεύματος, τὴ ἐπινεύσει, χρῖσμα ἅγιον, ἱεροσύνης, ἐπαξίως ὑπεδέξω Βασίλειε, ὅθεν ὡς θῦμα βασίλειον ἔθυσας, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων τοὺς ἄθλους σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Τα νεότερα στοιχεία για την 25η Μαρτίου

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

05:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα – Τροποποιήσεις την Κυριακή

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι η Κούβα – Δεύτερο γενικό μπλακ άουτ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία - Πότε οι ξεκινούν οι αιτήσεις

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 60 νεκροί από πλήγμα σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφτασε στην Αραβική Θάλασσα το βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

53η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Χτυπήματα σε μονάδες ενέργειας αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και στήνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν – Οι όροι που θέτει

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Khorramshahr: Αυτός είναι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Αράντ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο με οδηγό ιερέα «καρφώθηκε» σε σπίτι

23:47WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ