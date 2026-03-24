25η Μαρτίου: Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε μπακαλιάρο - Αναλυτικές συμβουλές

Σε ορισμένες αγορές, η τιμή του παστού μπακαλιάρου φτάνει έως και 28 ευρώ το κιλό

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μπακαλιάρος σε πάγκο ιχθυοπωλείου στην Βαρβάκειο Αγορά. Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 

  • Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προειδοποιεί για παραπλάνηση στην αγορά μπακαλιάρου, καθώς το λινγκ πωλείται συχνά ως μπακαλιάρος στην ίδια τιμή.
  • Ο αυθεντικός μπακαλιάρος προέρχεται κυρίως από τον Ατλαντικό, την Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Νήσους Φερόε, ενώ το λινγκ πωλείται δίπλα στον μπακαλιάρο με ετικέτες που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.
  • Ο μπακαλιάρος έχει χαρακτηριστική λευκή γραμμή στο σώμα του και πρέπει να είναι λευκός χωρίς κηλίδες ή κιτρινίσματα για να θεωρείται καλής ποιότητας.
  • Η τιμή του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας αυξήθηκε κατά 39,31% το 2026 σε σχέση με το 2025, ενώ το υγράλατο φιλέτο λινγκ σημείωσε αύξηση 27,26%.
Συστάσεις προς τους καταναλωτές για προσεκτική αγορά μπακαλιάρου απευθύνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ενόψει του Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, επισημαίνοντας ότι δεν λείπουν τα φαινόμενα παραπλάνησης στην αγορά. Όπως τονίζει, ορισμένοι επιτήδειοι διαθέτουν άλλο είδος ψαριού, όπως το λινγκ, παρουσιάζοντάς το ως μπακαλιάρο και πωλώντας το στην ίδια τιμή, με αποτέλεσμα να εξαπατώνται οι καταναλωτές.

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει τα εξής:

  • Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό και την Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία και Νήσους Φερόε.
  • Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό «Λίνγκ» ή «Ling» και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, πχ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ.
  • Τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λίνγκ, έχει κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης.
  • O μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δύο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος.
  • Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα.

Ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξει μπακαλιάρο ή λινγκ ο καταναλωτής, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού είναι αυξημένο έως και 39,31% σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα:

Η αρχική τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας το 2025 ήταν 13,99 ευρώ, ενώ το 2026 η αρχική τιμή ανέρχεται στο ποσό των 19,49 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 39,31%.

Αντίστοιχα, η αρχική τιμή ανά κιλό για το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λινγκ) το 2025 ήταν 12,95 ευρώ, ενώ σήμερα η αρχική τιμή κιλού αγγίζει το ποσό των 16,48 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 27,26%. Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φθάνει έως 28 ευρώ το κιλό».

