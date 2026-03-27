Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

Με αίσιο τρόπο ολοκληρώθηκε η αναζήτηση της 17χρονης από τη Φυλή, η οποία βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) σε περιοχή της Χερσονήσου, στην Κρήτη, μετά την ενεργοποίηση του κινητού της τηλεφώνου που κινητοποίησε τις Αρχές.

Η ανήλικη πρόκειται να μεταφερθεί προληπτικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για εξετάσεις, όπως μετέδωσε το Cretalive.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη φιλοξενούνταν από έναν 30χρονο, με τον οποίο είχε γνωριστεί διαδικτυακά και είχαν αναπτύξει φιλική σχέση.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε εκδώσει ανακοίνωση για την εξαφάνιση της Μαρίας Δ., η οποία αγνοούνταν από τις 24 Μαρτίου 2026 από τη Φυλή Αττικής.

Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών και η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στον ασφαλή εντοπισμό της.

