Αχαΐα: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι την ώρα που κοιμόνταν μητέρα με την 15χρονη κόρη της

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο γυναίκες στην Αχαΐα, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους κι άσκησαν βία εναντίον τους για να τις αναγκάσουν να αποκαλύψουν πού είχαν χρυσαφικά, τιμαλφή κι ό,τι άλλο μπορούσαν να κλέψουν οι αδίστακτοι εγκληματίες.

Η μητέρα περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε μαζί με την 15χρονη κόρη της μέσα στο σπίτι τους στις Αλυκές της Αχαΐας, σοκάρει. Τρεις κουκουλοφόροι ληστές εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι, με τους δύο από αυτούς να κατευθύνονται προς την κρεβατοκάμαρα της μητέρας.

Η μητέρα ξύπνησε και πετάχτηκε από το κρεβάτι, αντικρίζοντας τους ένοπλους κουκουλοφόρους. «Κοιμόμουν κι εγώ και το παιδί. Κάποια στιγμή ακούω την πόρτα του δωματίου να ανοίγει και βλέπω δύο άνδρες με μάσκες και με μαύρα ρούχα. Μόνο τα μάτια τους φαίνονταν, τίποτα άλλο. Έρχονται στο κρεβάτι μου και οι δύο και μου λένε "σήκω". Στο άλλο δωμάτιο με το παιδί σου είναι άλλος, μη φωνάξεις, μου λέει, για να μη γίνει τίποτα κακό».

Όπως αποκάλυψε η 45χρονη, οι ληστές άσκησαν σωματική βία και την οδήγησαν στο δωμάτιο της κόρης της, όπου η κόρη της βρισκόταν στα χέρια του έτερου ληστή. Προφανώς οι δράστες γνώριζαν ότι στο σπίτι υπήρχε χρηματοκιβώτιο κι άρχισαν να χτυπούν τη μητέρα για να αποκαλύψει τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου.

«Με πήγαν το δωμάτιο που ήταν το παιδί και βλέπω έναν άντρα να του κρατάει το στόμα με τα γάντια. Με βάζει κι εμένα να κάτσω κάτω και ο άλλος είχε πάει στο δωμάτιο και έψαχνε. Παίρνει όλα τα χρυσαφικά, βρίσκει το χρηματοκιβώτιο και μου το φέρνει στο δωμάτιο που ήμουν με το παιδί. Μου έλεγε να του πω το PIN. Του έλεγα δεν το ξέρω και πραγματικά δεν το ήξερα. Με χτύπαγε στο κεφάλι και μου έλεγε πες το PIN τώρα. Το παιδί φοβήθηκε πολύ και τους έλεγε σας παρακαλώ μη την χτυπάτε, δεν το ξέρουμε» περιγράφει η μητέρα.

Οι κουκουλοφόροι άρπαξαν τελικά ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο κι εξαφανίστηκαν με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία για την ταυτοποίηση και την σύλληψή τους.