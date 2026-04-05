Ιράν: Τρεις νεκροί κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν

Κτίριο που υπέστη ζημιές από αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, στο Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, στο Ιράν, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας «αμερικανοσιωνιστικών επιθέσεων» στην επαρχία Αρνταμπίλ του βορειοδυτικού Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, όπως μεταδίδει σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι πόλεις Τζαφαραμπάντ και Γκερμί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Αρνταμπίλ.

Το Ιράν κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ, τον βασικό προμηθευτή όπλων του Αζερμπαϊτζάν, πως χρησιμοποιεί το αζέρικο έδαφος για επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και επιθέσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, το Μπακού είχε διαβεβαιώσει την Τεχεράνη πως το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποτέ για επιθέσεις στο Ιράν, με φόντο τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις αρχές Μαρτίου, το Μπακού κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιδρομές drones στον αζέρικο θύλακα του Ναχιτσεβάν. Το ιρανικό καθεστώς αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, κατηγορώντας το Ισραήλ ως υπεύθυνο.

