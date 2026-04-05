Ισραήλ: Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Σχεδόν 15 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυραυλική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά τα μεσάνυχτα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αξιοσημείωτες υλικές ζημιές στην προηγούμενη, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα.

