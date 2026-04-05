ΟΗΕ: Αναβολή επ΄αόριστον της ψήφισης του σχεδίου απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέβαλε επ’ αόριστον την ψήφιση σχεδίου Απόφασης που είχε υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αν και πηγές εντός ΟΗΕ κάνουν λόγο για ψηφοφορία εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Στο σχέδιο Απόφασης του Μπαχρέιν είχαν αντιταχθεί η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και αρκετά άλλα μέλη του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκά, με κοινό σημείο κυρίως την έκταση και τον χαρακτήρα της προτεινόμενης στρατιωτικής δράσης, την χρονική της διάρκεια, αλλά και την περιοχή στην οποία θα επικεντρωθεί. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο τροποποιήθηκε αρκετές φορές, σε μια προσπάθεια συμφωνίας επί της φρασεολογίας από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Μπαχρέιν στο κείμενο του προσχεδίου τοποθετεί στο επίκεντρο την ανησυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη συμπεριφορά του Ιράν εντός και πέριξ των Στενών του Ορμούζ, «καταδικάζοντας επιθέσεις και απειλές κατά εμπορικών και επιβατικών πλοίων» και χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές παραβίαση του διεθνούς δικαίου με άμεσες συνέπειες για «το διεθνές εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την παγκόσμια οικονομία».

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την προσήλωση του Συμβουλίου «στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία όλων των κρατών», εκφράζοντας την ανησυχία ότι τα περιστατικά συνεχίζονται και μετά την υιοθέτηση της Απόφασης 2817 (2026), με σαφή επισήμανση ότι οι επιθέσεις αυτές «πρέπει να σταματήσουν αμέσως». Γίνεται επίσης αναφορά στην Απόφαση 552 (1984), η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα ναυσιπλοΐας προς και από λιμένες κρατών της περιοχής που δεν συμμετέχουν σε εχθροπραξίες.

Κεντρικό πολιτικό μήνυμα του κειμένου αποτελεί η καταδίκη κάθε προσπάθειας περιορισμού της ναυσιπλοΐας, καθώς «καταδικάζονται οποιεσδήποτε ενέργειες ή απειλές που αποσκοπούν στο κλείσιμο, την παρεμπόδιση ή με άλλο τρόπο παρεμβολή στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ», με την υπογράμμιση ότι τέτοιες πράξεις συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Παράλληλα, το σχέδιο χαιρετίζει τις διπλωματικές προσπάθειες και ενθαρρύνει την περιφερειακή διαβούλευση για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σχέδιο «επαναβεβαιώνει ότι όλα τα πλοία και αεροσκάφη απολαμβάνουν του δικαιώματος διέλευσης» μέσω των Στενών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ εξουσιοδοτεί τα κράτη-μέλη, μεμονωμένα ή μέσω πολυεθνικών ναυτικών συνεργασιών, «να χρησιμοποιούν όλα τα αναγκαία αμυντικά μέσα ανάλογα με τις περιστάσεις» για τη διασφάλιση της διέλευσης και την αποτροπή παρεμπόδισης για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.

Τα συμμετέχοντα κράτη καλούνται να συντονίζουν τις ενέργειές τους και να διασφαλίζουν ότι αυτές διεξάγονται «σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Το κείμενο διευκρινίζει επίσης ότι η σχετική εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, «δεν επηρεάζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας» (UNCLOS) και «δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο».

Το σχέδιο «απαιτεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων», ενώ καλεί επίσης σε παύση επιθέσεων κατά πολιτικών υποδομών, περιλαμβανομένων «μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Παράλληλα, εκφράζεται ετοιμότητα εξέτασης περαιτέρω μέτρων κατά όσων υπονομεύουν τα ναυτιλιακά δικαιώματα και την ελευθερία ναυσιπλοΐας.

Επίσης το Συμβούλιο καλεί σε «αποκλιμάκωση των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στον Κόλπο», ζητεί επιστροφή στη διπλωματία και αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υποβολή μηνιαίων γραπτών εκθέσεων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 για τυχόν νέες ιρανικές επιθέσεις ή προκλήσεις που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι για να εγκριθεί σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας χρειάζονται να ψηφίσουν υπέρ τουλάχιστον εννέα κράτη-μέλη και να μην ασκήσει βέτο κάποιο από τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

