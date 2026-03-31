Λίβανος: Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ μετά τον θάνατο τριών κυανόκρανων

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, στον απόηχο των θανάτων τριών κυανόκρανων και των τραυματισμών αρκετών ακόμη στον νότιο Λίβανο.

Το Παρίσι είχε προαναγγείλει την πρωτοβουλία μετά τα «σοβαρά συμβάντα» που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα σε βάρος της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL).

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε «με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που οδήγησαν στον θάνατο τριών κυανόκρανων, ζητώντας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ.

Παράλληλα, η γαλλική διπλωματία κατήγγειλε και το περιστατικό στο οποίο έγινε στόχος το γαλλικό απόσπασμα της UNIFIL στη Νακούρα, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες και αδικαιολόγητες» ενέργειες και γνωστοποιώντας ότι διαβίβασε έντονη διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ισραήλ.

Η δύναμη της UNIFIL, που αριθμεί περίπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 χώρες, έχει βρεθεί επανειλημμένα σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά, μετά την εμπλοκή του Λιβάνου στη σύγκρουση με επίθεση της οργάνωσης στις 2 Μαρτίου.

Οι επιθέσεις κατά κυανόκρανων έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Ένας Ινδονήσιος στρατιώτης σκοτώθηκε την Κυριακή από έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης κοντά στα σύνορα, ενώ άλλοι δύο κυανόκρανοι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε νέα έκρηξη, επίσης αδιευκρίνιστης αιτίας. Πολλά ακόμη μέλη της δύναμης τραυματίστηκαν.

Η UNIFIL είναι ανεπτυγμένη στο νότιο Λίβανο, μεταξύ του ποταμού Λιτάνι και των συνόρων με το Ισραήλ, με το αρχηγείο της να βρίσκεται στη Ρας αλ Νακούρα.