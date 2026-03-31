Έκκληση στον ΟΗΕ για επανεξέταση του εμπορικού καθεστώτος του Πακιστάν

Κατά τη διάρκεια της 61ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν εξέφρασε η Δρ. Sumran Razak Sabreena, εκπροσωπώντας την Pakistan World Alliance, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το προνομιακό εμπορικό καθεστώς της χώρας στο πλαίσιο του GSP+.

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους, η Sabreena τόνισε ότι το Πακιστάν έχει αποτύχει να τηρήσει τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων Plus (GSP+), το οποίο επιτρέπει την αδασμολόγητη πρόσβαση ορισμένων προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές. Κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει την πιθανή αναστολή του καθεστώτος GSP+ του Πακιστάν έως ότου εφαρμοστούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Ένα βασικό αίτημα που διατύπωσε ήταν η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2024 στο Πακιστάν. Σημείωσε ότι προέκυψαν ανησυχίες για την εκλογική ακεραιότητα μετά από διαρροή έκθεσης παρατηρητών της Κοινοπολιτείας, η οποία φέρεται να αποκάλυπτε περιστατικά νοθείας. Σύμφωνα με την ίδια, μόνο μετά από αυτή την αποκάλυψη η Κοινοπολιτεία προχώρησε σε ενέργειες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Πακιστάν με τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα πρότυπα.

Η Sabreena παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης στο Πακιστάν, κάνοντας λόγο για έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η ελευθερία του λόγου, της μετακίνησης και της συνάθροισης. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεχιζόμενη κράτηση του πρώην πρωθυπουργού Imran Khan, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε απομόνωση για πάνω από δύο χρόνια χωρίς επαρκή ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, έκανε λόγο για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής απώλειας όρασης στο ένα μάτι.

Παραθέτοντας προσωπική μαρτυρία, η Sabreena μίλησε για τον πατέρα της, υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον οποίο χαρακτήρισε ειδικό στις αναγκαστικές εξαφανίσεις και αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Αμνηστία. Υποστήριξε ότι απήχθη τον Νοέμβριο του 2019 και παρέμεινε αγνοούμενος για πάνω από έναν χρόνο, προτού οι αρχές αναγνωρίσουν την κράτησή του. Ανέφερε ότι υπέστη βασανιστήρια, στερήθηκε ιατρικής περίθαλψης και αργότερα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης μετά από μυστική στρατιωτική δίκη.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας στη φυλακή, ενώ συχνά του αρνείται η πρόσβαση σε φάρμακα, νοσοκομειακή περίθαλψη, ακόμη και η επικοινωνία με την οικογένειά του. Όπως είπε, έχει χάσει σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως γενέθλια, κηδείες και αποφοίτηση συγγενών, αφήνοντας την οικογένεια σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής πίεσης.

Επεκτείνοντας το εύρος των ανησυχιών της, η Sabreena αναφέρθηκε επίσης στις μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι τέτοιοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επανεξέταση του καθεστώτος GSP+.

Υποστήριξε ακόμη ότι το Πακιστάν έχει αποτύχει να εκπληρώσει βασικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του GSP+, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την αντιμετώπιση των αμφιλεγόμενων νόμων περί βλασφημίας.

Παρά την κριτική της, η Sabreena διευκρίνισε ότι στόχος δεν είναι η τιμωρία του Πακιστάν, αλλά η ενθάρρυνση μιας συστημικής μεταρρύθμισης. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το εργαλείο του GSP+ ως μοχλό πίεσης για την προώθηση μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποκατάσταση των πολιτικών ελευθεριών.