Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο και μηχανές σε πιλοτή πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε γύρω στις 00:30 και ενώ εκείνο ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο δίκυκλα εντός της πιλοτής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.