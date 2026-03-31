6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι - 1η Απριλίου στο Μουσείο Μπενάκη

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

διοργανώνουν το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι», την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα έναρξης 09:00, στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν τη βαμβακοκαλλιέργεια και την σπουδαιότητά της για την εθνική οικονομία, τους μύθους και τις αλήθειες για το βαμβάκι, το βαμβάκι και τις συνθετικής ίνας στη υγεία, το περιβάλλον και τη νομοθεσία καθώς και την καινοτομία και τη διαφοροποίηση, τα brands και οι σύγχρονες τάσεις.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί και εκκοκκιστές θα συζητήσουν και θα προσεγγίσουν καίρια θέματα που απασχολούν την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η χάραξη στρατηγικών επιλογών για το προϊόν, η ανάδειξη του προϊόντος, των ευκαιριών και των προοπτικών που ανοίγονται αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είτε καλλιεργητικά είτε κατά την εμπορία του, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο στερέωμα. Το συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τη συμμετοχή απαιτείται ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ. Είσοδος ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: hca.org.gr