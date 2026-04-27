Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες - Η σπάνια περίπτωση που κατέγραψαν επιστήμονες

Μια εξαιρετικά σπάνια ιατρική περίπτωση καταγράφηκε το 2018 στο National University of Colombia, όταν μια γυναίκα απευθύνθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών και Ταυτοποίησης προκειμένου να επιβεβαιώσει την πατρότητα των δύο ετών δίδυμων αγοριών της.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν τον καθιερωμένο γενετικό έλεγχο, ωστόσο το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη. Η εξέταση επαναλήφθηκε για επιβεβαίωση, με τα ευρήματα να παραμένουν τα ίδια: τα δίδυμα είχαν την ίδια μητέρα, αλλά διαφορετικούς πατέρες.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, με μόλις περίπου 20 καταγεγραμμένες περιπτώσεις στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, όπως αναφέρει το BBC.

Παρότι οι ειδικοί γνώριζαν θεωρητικά την ύπαρξή του, δεν είχαν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιο περιστατικό στην πράξη. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του εργαστηρίου, William Usaquén, «στα 26 χρόνια που διευθύνω το εργαστήριο, πρόκειται για την πρώτη –και μέχρι στιγμής μοναδική– περίπτωση που έχουμε δει».

Η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις σπάνιες ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης αναπαραγωγής, προκαλώντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς.