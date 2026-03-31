Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

Πανομοιότυπα δίδυμα κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με διαφορά τεσσάρων ημερών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσδιοριστεί ο βιολογικός πατέρας μέσω DNA.

Το τεστ DNA δεν διαχώρισε ποιος από τους δύο δίδυμους είναι ο πατέρας, καθώς μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Εφετείο του Λονδίνου, όπου οι δικαστές διαπίστωσαν αδυναμία να αποφασίσουν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας.

Ο δικαστής αποφάσισε ότι δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού να συνεχιστεί η αβεβαιότητα και ότι το δίδυμο που αναγράφεται επίσημα ως πατέρας δεν χρειάζεται να φέρει γονική μέριμνα προσωρινά.

Ο δικαστής ανέφερε πως η επιστήμη ίσως μπορέσει μελλοντικά, όταν το παιδί ενηλικιωθεί, να προσδιορίσει τον πατέρα, αλλά προς το παρόν η αλήθεια παραμένει διπλή και ασαφής.

Μία περιπετειώδης σχέση κατέληξε σε ένα μωρό, μόνο που τα πράγματα ξεπέρασαν τη φαντασία, καθώς ακόμα και η πιο ακριβής μέθοδος του DNA δεν μπορεί να πιστοποιήσει την πατρότητα.

Τι συνέβη.

Πανομοιότυπα δίδυμα κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα σε διαφορά τεσσάρων ημερών ο ένας από τον άλλον. Από τις ερωτικές αυτές συνευρέσεις γεννήθηκε ένα παιδί, αλλά τώρα έπρεπε να ανακαλυφθεί ποιος ήταν ο βιολογικός πατέρας του.

Και κάπου εδώ η επιστήμη σήκωσε κυριολεκτικά τα χέρια ψηλά.

Τα πανομοιότυπα δίδυμα μοιράζονται το ίδιο DNA, εξαιτίας του οποίου η κοινή επιστημονική μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του πραγματικού γονέα.

Η υπόθεση κατέληξε σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian στο Εφετείο του Λονδίνου, όπου βρέθηκαν η μητέρα και ο ένας από τους διδύμους, εφόσον το άλλο είχε καταχωρηθεί σε επίσημα έγγραφα ως πατέρας.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δικαστές βρέθηκαν σε δίλημμα και χωρίς καμία βοήθεια από την επιστήμη για να τεκμηριώσουν την όποια απόφασή τους.

Δήλωσαν ότι η εξέταση DNA δείχνει ότι ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο πατέρας, αλλά δεν είναι σαφές ποιος.

Αφού ο ένας αδελφός έκανε σεξ με τη γυναίκα, ο άλλος δημιούργησε επίσης ερωτικές σχέσεις μαζί της μετά από τέσσερις ημέρες.

Η γυναίκα δεν έχει ταυτοποιηθεί και το μωρό αναφέρεται ως «P» στα δικαστικά έγγραφα.

Ο δικαστής McFarlane είπε ότι δεν ήταν προς το συμφέρον του παιδιού να συνεχιστεί αυτή η «ασάφεια ως προς τη γονική μέριμνα».

Η δικαστής Madeleine Reardon έκρινε νωρίτερα ότι είναι πιθανό το μωρό να φέρει τα γονίδια και των δύο ανδρών και να είναι και οι δύο εξίσου πατέρας του, καθώς «και τα δύο αδέρφια είχαν κάνει σεξ με τη γυναίκα μέσα σε τέσσερις ημέρες ο ένας από τον άλλο τον μήνα που συνελήφθη ο P».

Εν τω μεταξύ, ο McFarlane αποφάσισε ότι μέχρι να συνεχιστεί η υπόθεση, το δίδυμο που κατονομάζεται στο πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται να φέρει τη γονική μέριμνα.

Εκδίδοντας την ετυμηγορία, ο δικαστής είπε ότι η επιστήμη δεν έχει απάντηση σήμερα, αλλά είναι «πιθανό ότι μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί, μπορεί να είναι δυνατό για την επιστήμη να αναγνωρίσει τον έναν πατέρα και να αποκλείσει τον άλλο δίδυμο».

Πρόσθεσε, «για το επόμενο διάστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολύ σημαντικό κόστος, και έτσι η «αλήθεια» της είναι δυαδική και δεν αφορά μόνο έναν άνδρα».

Διαβάστε επίσης