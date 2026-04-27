Μαρέβα Μητσοτάκη: Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ - Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας

Την πρώτη της ανάρτηση έπειτα από την περιπέτεια υγείας που βίωσε και την κράτησε για αρκετές ημέρες στον Ευαγγελισμό, θέλησε να κάνει το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς του ΕΣΥ.

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ, ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της, η σύζυγος του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.



Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.



Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.



Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.



Μαρέβα ❤️»

Διαβάστε επίσης