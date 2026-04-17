Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής η σύζυγος του πρωθυπουργού κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, καθώς επισκέφθηκε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Μια επίσκεψη που έγινε ξαφνικά και δεν ήταν προγραμματισμένη κατά πληροφορίες καθώς η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία.

Άμεσα εισήχθη σε θεραπευτήριο στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.