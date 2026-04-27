Κυψέλη: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε σπίτι - Χειροπέδες σε 3 άτομα

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 20 ετών

  • Σε αστυνομική επιχείρηση στην Κυψέλη και τα Πατήσια συνελήφθησαν τρία άτομα και κατασχθηκε χειροβομβίδα και ναρκωτικά.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις 20 Απριλίου.
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χειροβομβίδα, ηλεκτρονικές ζυγαριές, 27 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 43 ναρκωτικά δισκία και τρία κινητά τηλέφωνα.
  • Οι συλληφθέντες, αλλοδαποί ηλικίας 20 και 28 ετών, κατηγορούνται για κατοχή χειροβομβίδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
  • Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (street crimes) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων και στην κατάσχεση, μεταξύ άλλων, χειροβομβίδας και ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό απο την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για οικίες, όπου καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε διαμερίσματα στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αμυντική χειροβομβίδα που ήταν επιμελώς κρυμμένη σε μπαλκόνι διαμερίσματος, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ποσότητα 27 γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης, 43 ναρκωτικά δισκία, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

