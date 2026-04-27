Ηράκλειο: Έπινε δωρεάν σε ξενοδοχείο και στο τέλος τους κατηγόρησε για κλοπή

Βρισκόταν σε ξενοδοχείο έξω από το Ηράκλειο χωρίς να είναι πελάτης, αλλά έκανε χρήση των προνομίων, πίνοντας για ώρες αλκοόλ, χωρίς να πληρώσει.

Κάποια στιγμή οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου τον ρώτησαν που είναι το «βραχιολάκι» που έχουν όλοι οι πελάτες.

Εκείνη τη στιγμή ο Βρετανός τουρίστας κατάλαβε ότι ήταν ώρα για να φύγει από το χώρο του ξενοδοχείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το patris.gr, υπάλληλος στη φύλαξη του συγκεκριμένου ξενοδοχείου τον συνόδευσε μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο ταξί, με προορισμό του, το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Είναι άγνωστο για ποιο λόγο ήθελε να επισκεφθεί το αεροδρόμιο, αφού ο ίδιος αναχωρεί αύριο για την πατρίδα του.

Ο τουρίστας φτάνοντας στο αεροδρόμιο μην έχοντας να πληρώσει, καθώς είχε χάσει το πορτοφόλι του, πήγε στο Α.Τ του αερολιμένα όπου κατήγγειλε ότι τον έκλεψε ο οδηγός ταξί και ο υπάλληλος ασφαλείας του ξενοδοχείου που τον έβαλαν στο ταξί.

Οι δύο προαναφερθέντες εντοπίστηκαν, και κυριολεκτικά «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν πληροφορήθηκαν για ποιο λόγο κατηγορούνταν και με τη σειρά τους υπέβαλαν κι εκείνοι μήνυση σε βάρος του τουρίστα, για όσα ψευδώς τους είχε καταγγείλει.

Τελικώς, όπως αποδείχτηκε, το πορτοφόλι είχε πέσει στο χώρο του ξενοδοχείου όπου βρισκόταν πριν ο Βρετανός και είχε παραδοθεί στη ρεσεψιόν, από όπου το παρέλαβε ο κάτοχός του.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στη Δικαιοσύνη.

