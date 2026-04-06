Απάτες χωρίς τέλος: Αδίστακτοι προσποιούνται από τους αγοραστές σπιτιών μέχρι τους τεχνικούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μπαράζ εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους που επιστρατεύουν ευφάνταστα σενάρια και ψυχολογική πίεση για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή. Οι δράστες, επιδεικνύοντας παροιμιώδες θράσος, εμφανίζονται ως υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας, τηλεφωνίας ή ακόμη και ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές ακινήτων, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους.

Το κόλπο του «μεσίτη» και το «ποτήρι νερό»

Μιλώντας στο MEGA, ένοικος πολυκατοικίας περιέγραψε πώς τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) επιχείρησαν να παγιδεύσουν ηλικιωμένο ζευγάρι. Προσποιούμενοι ότι είχαν ραντεβού με μεσίτη για διπλανό διαμέρισμα, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι των θυμάτων. Η γυναίκα της ομάδας ισχυρίστηκε αδιαθεσία ζητώντας νερό, μια κλασική μέθοδο αντιπερισπασμού για να ερευνηθούν οι χώροι. Η απάτη απετράπη την τελευταία στιγμή, όταν οι ηλικιωμένοι ανέφεραν πως περιμένουν τον γιο τους, τρέποντας τους δράστες σε φυγή.

Αλουμινόχαρτο και «κίνδυνος έκρηξης»

Μια ακόμα πιο ακραία μέθοδος περιλαμβάνει την τρομοκράτηση των θυμάτων μέσω τηλεφώνου. Σε πρόσφατο περιστατικό, απατεώνες κάλεσαν γυναίκα ισχυριζόμενοι ότι επίκειται έκρηξη στο σπίτι της λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με πρόσχημα την προστασία των πολύτιμων αντικειμένων από την... ακτινοβολία ή την έκρηξη, την καθοδήγησαν να τυλίξει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλει έξω από το σπίτι, ισχυριζόμενοι ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν λόγω του κινδύνου! Η υποψιασμένη γυναίκα απείλησε με κλήση στην αστυνομία, αναγκάζοντάς τους να κλείσουν το τηλέφωνο.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση, ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους, να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι. Υπογραμμίζει ότι κανένας επίσημος φορέας ή εταιρεία δεν ζητά από τους πολίτες να βγάλουν χρήματα ή κοσμήματα έξω από το σπίτι τους, ενώ τονίζει πως δεν πρέπει ποτέ να δίνονται προσωπικά στοιχεία ή να επιτρέπεται η είσοδος σε αγνώστους χωρίς επιβεβαιωμένο ραντεβού.

