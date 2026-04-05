Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκρεμό - Μεταφορά μέσω θαλάσσης
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο στον δήμο Θερμαϊκού
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε σε γκρεμό στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα από το δύσβατο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο άνδρας παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Τα ακριβή αίτια της πτώσης του άνδρα διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του voria.gr, ο περιπατητής έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
