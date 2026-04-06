Επείγουσα διακομιδή 9χρονου από τη Γαύδο στα Σφακιά

Ένα 9χρονο αγόρι χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή την Κυριακή από τη Γαύδο στη Χώρα Σφακίων λόγω προβλήματος υγείας.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, χρησιμοποιώντας περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, από το λιμάνι της Γαύδου στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία καθώς το παιδί έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας.