Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Απριλίου η δίκη

Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, λόγω παρέλευσης ωραρίου.

Υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, με αντεγκλήσεις και αναφορές σε νέα, αποκαλυπτικά αποδεικτικά στοιχεία ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Η διαδικασία αναλώθηκε κυρίως στη νομιμοποίηση των συνηγόρων, και το ενδιαφέρον εστιάστηκε, ξανά, στις δηλώσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας έξω από το κτίριο.

Κωνσταντοπούλου: «Εμένα δεν με παρεμπόδισαν ποτέ τα κυκλώματα από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου και δεν θα το κάνουν σήμερα»

Δηλώσεις για τη διαδικασία της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον χώρο του δικαστηρίου, σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου στη Λάρισα. Σημείωσε ότι «η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες» και ότι αντιμετωπίζει «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων» της τονίζοντας πως «εμένα δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας ποτέ από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου και δεν θα με παρεμποδίσουν ούτε και σήμερα».

Συγκεκριμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Τρίτη ημέρα απόπειρας διεξαγωγής δίκης στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών: Η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες, επιζώντες και επιζώσες. Όσα συμβαίνουν εγείρουν υψηλή ευθύνη για κάθε δημοκράτη πολίτη απέναντι στο τι θα ανεχθούμε να διαδραματίζεται και πόσο θα αφήσουμε να καταρρακώνεται το Κράτος Δικαίου. Υψηλή ευθύνη και για τους συνηγόρους, που έχουν ιερό καθήκον να διαφυλάσσουν τα κεκτημένα δικαιώματα και τις ελευθερίες, τις αρχές της Δίκαιης Δίκης. Σε αυτή τη δίκη, οι αρχές της Δίκαιης Δίκης έχουν καταρρακωθεί. Έχουν καταπατηθεί με τον πιο κυνικό τρόπο. Ακόμη και το γεγονός ότι στην προηγούμενη δικάσιμο δεν επετράπη σε πολίτες να εισέλθουν, ακόμη και το γεγονός ότι είναι οικτρά αστυνομοκρατούμενη η αίθουσα, το γεγονός ότι ασκήθηκε βία σε οικογένειες και συνηγόρους, σε συνήγορο που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους εντολείς της, σε εμένα, αποτελούν όνειδος και βαριά ντροπή για εκείνους που ενορχήστρωσαν αυτή την κατάσταση, που την επέτρεψαν και για εκείνους που δεν μίλησαν».

«Εγώ είμαι εδώ και σήμερα για να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου, αντιμετωπίζοντας μία οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων μου, την οποία καταγγέλλω προς εκείνες τις Διεθνείς Οργανώσεις και τους Οργανισμούς, που έχουν ως αντικείμενο τη διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, είναι πρόσωπο προστατευόμενο σε μία Δημοκρατία. Εκείνος ο οποίος υπερασπίζεται, εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί ανθρώπους, δεν επιτρέπεται ούτε να απειλείται, ούτε να τρομοκρατείται, ούτε να αντιμετωπίζει οργανωμένες καθεστωτικές επιθέσεις, ούτε φυσικά να έρχεται αντιμέτωπος με ψευδο-διαδικασίες παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων του. Εμένα δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας ποτέ από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου και δεν θα με παρεμποδίσουν ούτε και σήμερα», πρόσθεσε η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Οι μέρες είναι ιστορικές και η ευθύνη ιστορική απέναντι στα θύματα, απέναντι στις 57 ψυχές, απέναντι στους ανθρώπους που επέζησαν, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που ζουν και έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε να γίνουν και αυτοί μελλοντικά θύματα. Να μην αφήσουμε τα δικαιώματά τους να θυσιαστούν στο βωμό μιας Κυβέρνησης που δρα ως εγκληματική οργάνωση», κατέληξε στις δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

κακούργημα επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, με ενδεχόμενο δόλο

πρόκληση κινδύνου για ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές

ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή

βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια

παράβαση καθήκοντος

Οι πράξεις αυτές συνδέονται με το πολύνεκρο δυστύχημα, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Σε κρίσιμο στάδιο η διαδικασία

Η δίκη βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς η ολοκλήρωση των νομιμοποιήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης και την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

