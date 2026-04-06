Ημαθία: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε αρδευτικό κανάλι

Snapshot Ένας 67χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 6 Απριλίου 2026.

Το όχημα εντοπίστηκε μετά από αναφορά εξαφάνισης του άνδρα από τους οικείους του την προηγούμενη ημέρα.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν έξι πυροσβέστες και η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή και ενημέρωση προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στην τοπική κοινότητα Σχοινά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου ένας 67χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, το οποίο είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε άμεσα μετά τον εντοπισμό του αυτοκινήτου και την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το pliroforiodotis, το όχημα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας εντός αρδευτικού καναλιού, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση κατάδυσης για τον εντοπισμό τυχόν επιβατών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι διασώστες εντόπισαν τον 67χρονο άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας ήταν κάτοικος της περιοχής και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τους οικείους του μόλις μία ημέρα πριν, την Κυριακή 5 Απριλίου 2026. Η ταυτοποίηση του οχήματος και η θέση του στο κανάλι συνέβαλαν στην άμεση αντίδραση των σωστικών συνεργείων.

Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες που συνέδραμαν στην ανάσυρση και στην ομαλή διαχείριση του περιστατικού.