Χανιά: Στη φυλακή 37χρονος καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτρια του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, o καθηγητής οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, καθώς συνελήφθη τη Μεγάλη Τρίτη, έπειτα από καταγγελία του ανήλικου κοριτσιού στις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.

Ο 37χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει υποβάλλει αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και για να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε άλλες ανάλογες πράξεις.

Το ανήλικο κορίτσι, συνοδευόμενο από τους γονείς του, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και παρουσία ψυχολόγου κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 37χρονος, με τον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της αλλά και σε χώρο του καθηγητή είχε ασελγήσει σε βάρος της πολλές φορές.