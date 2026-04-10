Hellenic Train: Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα)

Η καθυστέρηση σημειώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Hellenic Train: Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα)

Στιγμιότυπο από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.

Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC57 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα), λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία λίγο μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και παρά τις προσπάθειες, η αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή επί τόπου και η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών.

«Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες. Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών. Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας» αναφέρεται η Hellenic Train στην ενημέρωσή της.

