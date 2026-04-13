Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Σέρρες - Ποια δρομολόγια αναστέλλονται

Η Hellenic Train προχώρησε σε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω προγραμματισμένων διελεύσεων εμπορευματικών τρένων.

Όπως ανακοινώθηκε, τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 δεν θα εκτελεστούν συγκεκριμένες ημέρες, και συγκεκριμένα την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία που θα διαθέσει η εταιρεία, τα οποία θα ακολουθούν τη διαδρομή της γραμμής και θα σταματούν στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Ωστόσο, δεν θα γίνονται στάσεις σε ορισμένους σταθμούς, μεταξύ των οποίων οι Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.