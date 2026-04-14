Αιγαίο: Οκτώ παραβιάσεις από τουρκικά drones και CN-235
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Σε 8 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν την Τρίτη 14 Απριλίου 2025, ένα τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος (CN-235) και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
