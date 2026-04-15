Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς

Σοβαρές καταγγελίες για οργανωμένη επίθεση με βόμβες μολότοφ και γκαζάκια στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου το βράδυ της Ανάστασης διατυπώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, κάνοντας λόγο για τεράστια καταστροφή στο προαύλιο και στο γηπεδάκι μπάσκετ, αλλά και για μια υπόθεση που, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη σχολική μονάδα της Λεωφόρου Παλατιανής 24, στο Ίλιον, όπου σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς, δεκάδες κουκουλοφόροι προσέγγισαν τον χώρο, πέταξαν μολότοφ και προκάλεσαν φωτιά στο προαύλιο, ενώ στο γήπεδο του μπάσκετ δημιουργήθηκε και κρατήρας από την έκρηξη.

Τα λεγόμενά τους επιβεβαιώνονται κι από οπτικοακουστικό υλικό που θυμίζει… πεδίο μάχης και δημοσιεύει το Newsbomb.

01 04 02 04 03 04 04 04

Τι καταγγέλλει στο Newsbomb η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Η Δώρα Κρατημένου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στο Newsbomb για το περιστατικό, περιγράφει μια εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης, με τους γονείς να είναι εκείνοι που έσπευσαν να σβήσουν τις φλόγες μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική.

Η ίδια σημειώνει ότι η κοινότητα του σχολείου είχε απευθυνθεί εγκαίρως τόσο στον Δήμο όσο και στην αστυνομία, ζητώντας ενισχυμένη φύλαξη, περιπολίες και πρακτικά μέτρα αποτροπής, όπως να μπει όχημα ώστε να φράξει την είσοδο του σχολείου ή να υπάρξει ιδιωτική φύλαξη. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, είχε προηγηθεί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Παιδείας, ενώ είχε σταλεί και επίσημο κοινό email προς το Α.Τ. Ιλίου, με τη διεύθυνση του σχολείου να ενημερώνει και τηλεφωνικά για τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γονείς, το Μεγάλο Σάββατο εμφανίστηκαν δύο περιπολικά έξω από το σχολείο γύρω στις 23:40, όμως απομακρύνθηκαν λίγο αργότερα, πριν από την πιο κρίσιμη ώρα, ενώ όταν έγινε νέα κλήση λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπως υποστηρίζουν, ήταν ήδη αργά. Η πρόεδρος του Συλλόγου μας αναφέρει ότι υπήρχαν άτομα στην ταράτσα και ότι είδε να καταφθάνουν περίπου 20 κουκουλοφόροι, όμως η άμεση αστυνομική παρουσία που ζητήθηκε δεν έφτασε εγκαίρως.

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως περιγράφουν οι γονείς, το προαύλιο να υποστεί σοβαρές ζημιές και το γηπεδάκι μπάσκετ να καταστραφεί από τις μολότοφ, με το σχολείο να μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε εστία πανικού.

01 03 02 03 03 03

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ακόμη ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε μια επαναλαμβανόμενη εικόνα βανδαλισμών κάθε χρόνο, η οποία φέτος, όπως λένε, πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα, κλιμάκιο του Εγκληματολογικού και του Α.Τ. Ιλίου βρέθηκε στον χώρο και συνέλεξε πειστήρια, μεταξύ των οποίων γκαζάκια και μπιτόνια με βενζίνη, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δράστες είχαν στόχο την πρόκληση μεγαλύτερης έκρηξης.

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Η υπόθεση έχει πλέον λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι γονείς ζητούν άμεση αποκατάσταση των ζημιών και ουσιαστική προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η τοποθέτηση καμερών στους σχολικούς χώρους, την οποία ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ως απολύτως αναγκαίο μέτρο, αλλά και η ενίσχυση της φύλαξης, ώστε να μην επαναληφθεί ξανά ένα αντίστοιχο περιστατικό. «Δεν γίνεται να φωνάζουμε τις αρχές για τέτοια αδικήματα και να μην εμφανίζονται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία αποτυπώνει τη βαθιά αγανάκτηση των γονέων για όσα συνέβησαν τη νύχτα της Ανάστασης.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Οι ευχές φέτος πνίγηκαν στις φλόγες. Ως Σύλλογος Γονέων, από κοινού με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα. Δεν ήταν “κακιά στιγμή”, ήταν αδιαφορία απέναντι σε μια προαναγγελθείσα καταστροφή.

Το χρονικό της ολιγωρίας: 01/04: Συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Παιδείας. Καταθέσαμε λύσεις: Φύλαξη, περιπολίες, εμπόδια στις εισόδους. Επίσημη Ενημέρωση: Στείλαμε κοινό email με τη Διεύθυνση του Σχολείου στο Α.Τ. Ιλίου ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα, ενώ η Διευθύντρια ενημέρωσε και τηλεφωνικά.

Μεγάλη Παρασκευή: Μας διαβεβαίωσαν επίσημα πως τα μέτρα φέτος θα ήταν πολύ αυστηρά.

Η πραγματικότητα: Μ. Σάββατο 22:38: 2 περιπολικά παρόντα έξω από το σχολείο. Μετά; ΚΑΝΕΝΑ. Εξαφανίστηκαν την πιο κρίσιμη ώρα. 23:50: Καλούμε την Αστυνομία... Ήταν ήδη αργά.

Οι “γνωστοί-άγνωστοι” έδρασαν ανενόχλητοι. Άτομα της περιοχής μας, που ΟΛΟΙ γνωρίζουν, έκαψαν το προαύλιο που παίζουν παιδιά Δημοτικού. Δεν έκαψαν καφετέριες, έκαψαν το σχολείο των παιδιών μας. Εμείς, γονείς και μέλη του Συλλόγου, σβήναμε τις φωτιές με κίνδυνο της σωματικής μας ακεραιότητας. Αυτό ΔΕΝ είναι κανονικότητα.

Οι εξελίξεις: Την Κυριακή του Πάσχα, κλιμάκιο του Εγκληματολογικού και του Α.Τ. Ιλίου βρέθηκαν στο χώρο και συνέλεξαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (γκαζάκια, βενζίνη κ.α.). Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τη νομική οδό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ στους σχολικούς χώρους. Τέρμα οι δικαιολογίες.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. Όχι άλλα email και λόγια. Τα σχολεία είναι χώρος αποκλειστικά για παιδιά. Αυτή τη φορά, δεν θα κάνουμε πίσω. Το χρωστάμε στα παιδιά μας.

Υ.Γ. Ευτυχώς που θα ήταν πιο αυστηρά τα μέτρα φέτος... λόγια “υπευθύνων”»