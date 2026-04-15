Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων Μυτιλήνης, Χριστόφας Χρήστος, και ο Δήμαρχος Δυτικής Μυτιλήνης, Χριστόφας Παναγιώτης, περιγράφουν στο Newsbomb μια εκρηκτική κατάσταση στο νησί, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κτηνοτρόφοι εισήλθαν μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πέταξαν γάλατα στο χώρο του λιμανιού, έξω από το πλοίο της γραμμής και στη θάλασσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης αντιδρούν έντονα στα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού, με κινητοποιήσεις και κατάληψη πλοίου που περιόρισε τη μετακίνηση επιβατών και φορτηγών.
  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διάθεσης προϊόντων, όπως γάλα και τυροκομικά, που παραμένουν αδιάθετα και προκαλούν οικονομικές ζημιές χωρίς αποζημιώσεις.
  • Οι κτηνοτρόφοι απαιτούν άνοιγμα της αγοράς με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και εξαίρεση των προϊόντων που παράχθηκαν πριν την ασθένεια.
  • Έχουν καταθέσει δεκάλογο αιτημάτων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στήριξη τυροκομείων, καταβολή επιδοτήσεων και βελτίωση επικοινωνίας με τις αρχές.
  • Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν αν δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντονης αγανάκτησης συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας αφθώδους πυρετού. Το απόγευμα της Τρίτης σημειώθηκε κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», με αποτέλεσμα το δρομολόγιο προς Χίο και Πειραιά να πραγματοποιηθεί με σημαντικές ελλείψεις σε επιβάτες και χωρίς φορτηγά και ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, περίπου 200 άτομα κατάφεραν τελικά να επιβιβαστούν, κυρίως στρατιώτες και πολίτες με σοβαρούς λόγους μετακίνησης (σ.σ. προβλήμάτα υγείας). Όπως αναφέρουν πηγές από τη ναυτιλιακή εταιρεία, «εκατοντάδες επιβάτες έμειναν εκτός πλοίου, μαζί με όλα τα φορτηγά και τα οχήματα που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν».

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κτηνοτρόφοι εισήλθαν μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πέταξαν γάλατα στο χώρο του λιμανιού, έξω από το πλοίο της γραμμής και στη θάλασσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μυτιλήνης, Χριστόφας Παναγιώτης, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε μια εκρηκτική κατάσταση: «οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και πάνω από έναν μήνα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση». Όπως σημείωσε, «πιθανότατα οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν την Πέμπτη όπως αναφέρουν», ενώ ανέφερε ότι από τους περίπου 600 επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, τελικά αναχώρησαν μόλις 200, με προτεραιότητα σε «ανθρώπους με προβλήματα υγείας και στρατιωτικούς». Οι υπόλοιποι αναμένεται να επιστρέψουν «είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο».

Οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού, που κατέληξε στη θάλασσα, καταγγέλλοντας την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους και την οικονομική ασφυξία που βιώνουν.

«Πήγαμε με μηχανήματα του Δήμου καθαρίσαμε και απολυμάναμε», τόνισε ο Δήμαρχος.

Την ίδια ώρα, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων Μυτιλήνης, Χριστόφας Χρήστος, περιγράφει στο Newsbomb μια εικόνα πλήρους αδιεξόδου. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ζώα αδιάθετα, δεν έχουν πωληθεί και δεν μπορούν να αποζημιωθούν», τονίζει, προσθέτοντας ότι «η ζημιά πρέπει να υπολογιστεί κατά προσέγγιση, με βάση την περσινή παραγωγή, είτε αφορά γάλα είτε κρέας».

Κεντρικό αίτημα, όπως υπογραμμίζει, είναι «να ανοίξει το νησί» ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση: «Να φύγουν τα τυροκομικά προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν την ασθένεια. Είναι θερμικά επεξεργασμένα και το όξινο pH εξουδετερώνει τον ιό. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν «αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας όπως ήδη συμβαίνει στα λιμάνια».

Επιπλέον, ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση ως οριακή: «Το γάλα παραμένει αδιάθετο, τα τυροκομεία έχουν γεμίσει, δεν ξέρουμε πού να το διοχετεύσουμε», ενώ κάνει λόγο ακόμη και για απόρριψη παραγωγής στο έδαφος λόγω αδυναμίας διαχείρισης.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαμορφώσει και κοινοποιήσει προς τους συνεταιρισμούς επιστολή με τα βασικά δέκα αιτήματά τους, η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις ολοκληρωθούν οι υπογραφές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  1. άμεση αποζημίωση για απώλειες σε γάλα και ζωικό κεφάλαιο
  2. υπολογισμός ζημιάς με βάση την περσινή παραγωγή
  3. «άνοιγμα» της αγοράς και άρση των περιορισμών διακίνησης
  4. εξαίρεση και διάθεση προϊόντων που παράχθηκαν πριν την εμφάνιση της ασθένειας
  5. λειτουργία της αγοράς με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας χωρίς πλήρη αποκλεισμό
  6. στήριξη των τυροκομείων για απορρόφηση γάλακτος
  7. αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης αποθηκών
  8. καταβολή απλήρωτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων
  9. στήριξη για αγορά ζωοτροφών λόγω αδυναμίας μετακίνησης ζώων
  10. άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και ορισμός αρμόδιου συνομιλητή

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, «οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν δεν υπάρξει δέσμευση από το Υπουργείο». Ο Χριστόφας Χρήστος επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Έχουμε στείλει πολλές επιστολές. Τα αιτήματά μας είναι κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Δεν είναι δύσκολο να δοθεί λύση, ούτε απαιτούνται μεγάλα ποσά. Αυτό που συμβαίνει μοιάζει με πολιτική στραγγαλισμού του νησιού».

Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρει ότι «ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δέχτηκε να γίνει τηλεδιάσκεψη», ενώ «σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και ότι ο υπουργός είναι στις Βρυξέλλες για να μας στείλουν οι εταίροι μάσκες, γάντια και ψεκαστήρες». Ο κ. Χριστόφας Χρήστος τονίζει ότι «από αυτά έχουμε και από την πρώτη στιγμή μόνοι μας προστατεύουμε τα ζώα μας», ενώ υπογραμμίζει ότι «έχουμε εξαντληθεί οικονομικά, λόγω αδυναμίας διάθεσης των προϊόντων μας».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει την πορεία των κινητοποιήσεων, με τους κτηνοτρόφους να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

06:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

06:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ