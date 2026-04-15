Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

Κτηνοτρόφοι εισήλθαν μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πέταξαν γάλατα στο χώρο του λιμανιού, έξω από το πλοίο της γραμμής και στη θάλασσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026

Snapshot Οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης αντιδρούν έντονα στα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού, με κινητοποιήσεις και κατάληψη πλοίου που περιόρισε τη μετακίνηση επιβατών και φορτηγών.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διάθεσης προϊόντων, όπως γάλα και τυροκομικά, που παραμένουν αδιάθετα και προκαλούν οικονομικές ζημιές χωρίς αποζημιώσεις.

Οι κτηνοτρόφοι απαιτούν άνοιγμα της αγοράς με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και εξαίρεση των προϊόντων που παράχθηκαν πριν την ασθένεια.

Έχουν καταθέσει δεκάλογο αιτημάτων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στήριξη τυροκομείων, καταβολή επιδοτήσεων και βελτίωση επικοινωνίας με τις αρχές.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν αν δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντονης αγανάκτησης συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας αφθώδους πυρετού. Το απόγευμα της Τρίτης σημειώθηκε κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», με αποτέλεσμα το δρομολόγιο προς Χίο και Πειραιά να πραγματοποιηθεί με σημαντικές ελλείψεις σε επιβάτες και χωρίς φορτηγά και ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, περίπου 200 άτομα κατάφεραν τελικά να επιβιβαστούν, κυρίως στρατιώτες και πολίτες με σοβαρούς λόγους μετακίνησης (σ.σ. προβλήμάτα υγείας). Όπως αναφέρουν πηγές από τη ναυτιλιακή εταιρεία, «εκατοντάδες επιβάτες έμειναν εκτός πλοίου, μαζί με όλα τα φορτηγά και τα οχήματα που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν».

Κτηνοτρόφοι εισήλθαν μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πέταξαν γάλατα στο χώρο του λιμανιού, έξω από το πλοίο της γραμμής και στη θάλασσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μυτιλήνης, Χριστόφας Παναγιώτης, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε μια εκρηκτική κατάσταση: «οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και πάνω από έναν μήνα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση». Όπως σημείωσε, «πιθανότατα οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν την Πέμπτη όπως αναφέρουν», ενώ ανέφερε ότι από τους περίπου 600 επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, τελικά αναχώρησαν μόλις 200, με προτεραιότητα σε «ανθρώπους με προβλήματα υγείας και στρατιωτικούς». Οι υπόλοιποι αναμένεται να επιστρέψουν «είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο».

Οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού, που κατέληξε στη θάλασσα, καταγγέλλοντας την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους και την οικονομική ασφυξία που βιώνουν.

«Πήγαμε με μηχανήματα του Δήμου καθαρίσαμε και απολυμάναμε», τόνισε ο Δήμαρχος.

Την ίδια ώρα, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων Μυτιλήνης, Χριστόφας Χρήστος, περιγράφει στο Newsbomb μια εικόνα πλήρους αδιεξόδου. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ζώα αδιάθετα, δεν έχουν πωληθεί και δεν μπορούν να αποζημιωθούν», τονίζει, προσθέτοντας ότι «η ζημιά πρέπει να υπολογιστεί κατά προσέγγιση, με βάση την περσινή παραγωγή, είτε αφορά γάλα είτε κρέας».

Κεντρικό αίτημα, όπως υπογραμμίζει, είναι «να ανοίξει το νησί» ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση: «Να φύγουν τα τυροκομικά προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν την ασθένεια. Είναι θερμικά επεξεργασμένα και το όξινο pH εξουδετερώνει τον ιό. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν «αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας όπως ήδη συμβαίνει στα λιμάνια».

Επιπλέον, ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση ως οριακή: «Το γάλα παραμένει αδιάθετο, τα τυροκομεία έχουν γεμίσει, δεν ξέρουμε πού να το διοχετεύσουμε», ενώ κάνει λόγο ακόμη και για απόρριψη παραγωγής στο έδαφος λόγω αδυναμίας διαχείρισης.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαμορφώσει και κοινοποιήσει προς τους συνεταιρισμούς επιστολή με τα βασικά δέκα αιτήματά τους, η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μόλις ολοκληρωθούν οι υπογραφές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

άμεση αποζημίωση για απώλειες σε γάλα και ζωικό κεφάλαιο υπολογισμός ζημιάς με βάση την περσινή παραγωγή «άνοιγμα» της αγοράς και άρση των περιορισμών διακίνησης εξαίρεση και διάθεση προϊόντων που παράχθηκαν πριν την εμφάνιση της ασθένειας λειτουργία της αγοράς με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας χωρίς πλήρη αποκλεισμό στήριξη των τυροκομείων για απορρόφηση γάλακτος αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης αποθηκών καταβολή απλήρωτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων στήριξη για αγορά ζωοτροφών λόγω αδυναμίας μετακίνησης ζώων άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και ορισμός αρμόδιου συνομιλητή

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, «οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν δεν υπάρξει δέσμευση από το Υπουργείο». Ο Χριστόφας Χρήστος επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Έχουμε στείλει πολλές επιστολές. Τα αιτήματά μας είναι κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Δεν είναι δύσκολο να δοθεί λύση, ούτε απαιτούνται μεγάλα ποσά. Αυτό που συμβαίνει μοιάζει με πολιτική στραγγαλισμού του νησιού».

Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρει ότι «ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δέχτηκε να γίνει τηλεδιάσκεψη», ενώ «σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και ότι ο υπουργός είναι στις Βρυξέλλες για να μας στείλουν οι εταίροι μάσκες, γάντια και ψεκαστήρες». Ο κ. Χριστόφας Χρήστος τονίζει ότι «από αυτά έχουμε και από την πρώτη στιγμή μόνοι μας προστατεύουμε τα ζώα μας», ενώ υπογραμμίζει ότι «έχουμε εξαντληθεί οικονομικά, λόγω αδυναμίας διάθεσης των προϊόντων μας».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει την πορεία των κινητοποιήσεων, με τους κτηνοτρόφους να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.