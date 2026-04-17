Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμική δόνηση το μεσημέρι της Παρασκευής νοτιοδυτικά του Λασιθίου
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ανοιχτά της Κρήτης.
Ο σεισμός σημειώθηκε 24 χλμ νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.
