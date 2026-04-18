Περιστέρι: Συνελήφθη 46χρονος στον Κηφισό που έτρεχε μεθυσμένος με 200 χιλιόμετρα

Ένας 46χρονος οδηγός συνελήφθη γιατί οδηγούσε πολύ επικίνδυνα: είχε πιει αλκοόλ και έτρεχε με πάνω από 200 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, δηλαδή περίπου 120 χλμ/ώρα πιο γρήγορα από το όριο. Παράλληλα έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μηχανή και περιπολικό και κατάφεραν να τον σταματήσουν στο Περιστέρι. Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.