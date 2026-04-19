Κιλκίς: Αυτοκτόνησε λαμβάνοντας ισχυρό δηλητήριο

Ένας 57χρονος άνδρας, προχώρησε σε απονενοημένο διάβημα, βάζοντας τέλος στη ζωή του, και σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του. Το συμβάν έλαβε χώρα σε χωριό του δήμου Παιονίας στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεκρός εντοπίστηκε στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας του από συγγενικό του πρόσωπο. Αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο άνδρας διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα eidisis.gr κάνουν λόγο για κατανάλωση ισχυρής τοξικής ουσίας, που χρησιμοποιείται για μυοκτονία σε αποθηκευμένα σιτηρά.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο 57χρονος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο 57χρονος ήταν ένας από τους αγρότες της περιοχής του Αγίου Πέτρου, των οποίων οι επιδοτήσεις είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.